Film
Weihnachts-Männer
Der Heiligabend bringt für Hauptkommissarin Caroline Bremer eine schöne Bescherung: Statt nach Dienstschluss zu ihrer Familie eilen zu können, muss sie noch drei Verdächtige vernehmen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2015
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 23.12.2026
- Ton
- AD
Fritz, Walter und Andi wurden bei einem Wohnungseinbruch ertappt. Deren Verkleidung passt zwar haargenau auf die gesuchte „Weihnachtsmann-Bande“, aber wie schwere Jungs wirken die Sportsfreunde nicht. Im Gegenteil: Sie sind sehr sympathisch – und redselig.
Andi, ein spielsüchtiger Faulenzer, hat aus Geldnot nicht nur heimlich ein geliebtes Erbstück seiner Freundin Monika versetzt, sondern auch Walter und Fritz um den lang ersehnten Sieg bei der Eisstockmeisterschaft gebracht. Noch dreister treibt es der mit besonderen Talenten gesegnete Tierarzt Walter, der ein kräfteraubendes Doppelleben mit seiner Ehefrau Maria und seiner Geliebten Veronika führt. Ratlos fragt sich die Kommissarin, wie der seriöse, verwitwete Kinderarzt Fritz, der bereits beim Flirt mit seiner Kollegin Ellen Schuldgefühle gegenüber seiner verstorbenen Frau bekommt, an diese Abziehbilder von Casanova und „The Big Lebowski“ geraten konnte.
Während sich das Polizeirevier allmählich leert und ihr mit den Kindern überforderter Ehemann immer wieder anruft, muss die Kommissarin sich mehr ungewöhnliche Geständnisse anhören, als ihr lieb ist. Aber abgeben wird sie das Verhör auf keinen Fall, schließlich wartet Carolines intriganter Kollege Schmidt nur darauf, den prestigeträchtigen Fall endlich zu übernehmen.
Für launige Feiertagsunterhaltung sorgen Heiner Lauterbach, Wolfgang Stumph und Oliver Korittke als liebenswert schräges Trio in "Weihnachts-Männer". Unter der Regie von Komödien-Spezialistin Franziska Meyer Price spielt Annette Frier eine schlagfertige Kommissarin, die am Rande der Verzweiflung damit kämpft, berufliche und familiäre Pflichten unter einen Hut zu bekommen. Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack schrieben das Drehbuch zu der Verwechslungskomödie, die auf dem italienischen Kinoerfolg „La banda dei Babbi Natale“ basiert.
Besetzung
- Fritz - Heiner Lauterbach
- Andi - Oliver Korittke
- Walter - Wolfgang Stumph
- Kommissarin Bremer - Annette Frier
- Assistent Schmidt - Martin Brambach
- Maria - Saskia Vester
- Veronika - Marisa Burger
- Ellen - Dagny Dewath
- Monika - Collien Ulmen-Fernandes
Stab
- Drehbuch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack
- Regie: Franziska Meyer Price
- Fritz - Heiner Lauterbach
- Andi - Oliver Korittke
- Walter - Wolfgang Stumph
- Kommissarin Bremer - Annette Frier
- Assistent Schmidt - Martin Brambach
- Maria - Saskia Vester
- Veronika - Burger Marisa
- Ellen - Dagny Dewath
- Monika - Collien Ulmen-Fernandes
- Regie - Franziska Meyer Price
- Drehbuch - Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack