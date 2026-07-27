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Film

Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz!

Nach fast 30 Ehejahren, die Johanna Welser als brave Hausfrau und Mutter an der Seite ihres Mannes Ruprecht verbrachte, ist das Maß voll, und ein unheiliges Weihnachten entwickelt sich.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2011
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.12.2026
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Nachdem Ruprecht sie am Flughafen vergessen hat und keine Reue zeigt, weigert sich Johanna, ihn zu einer Veranstaltung zu begleiten, bleibt stattdessen im Taxi sitzen und lässt sich von der jungen Fahrerin Ellie Pietschek auf eigenes Geheiß in die Nacht entführen.

Es wird für sie die Reise in eine andere Welt: Denn die chaotische Ellie begreift schnell, dass diese Dame aus der gehobenen Gesellschaft ein wenig emotionale Unterstützung bitter nötig hat. So bietet sie Johanna vorübergehend Asyl an. Während der wütende Ruprecht daheim die Kreditkarten seiner Frau sperren lässt, erwacht diese in Ellies Wohnung: Teil eines Hafenhauses in einem ehemaligen Arbeiterviertel, wo die Taxifahrerin als alleinerziehende Mutter mit zwei heranwachsenden Kindern lebt.

Johanna ist fasziniert von Ellies unkonventionellem Lebensstil und bietet spontan ihre Hilfe an, als sie erfährt, dass die Bewohner das alte Haus aufgrund einer zwielichtigen Räumungsklage noch vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen verlassen sollen. Mit einem Trick gelingt es den beiden neuen Freundinnen, den geplanten Abriss zu verhindern.

Doch sie haben nicht mit der durchtriebenen Immobilienspekulantin Ramona Heyer gerechnet, die alles daransetzt, auf dem Hafengelände einen modernen Gebäudekomplex zu errichten. Und bevor Johanna richtig klar wird, wer als Architekt für die Umsetzung dieser Pläne verantwortlich ist, steht man sich auch schon gegenüber: ihr Ruprecht und sie – auf gegnerischen Seiten. Na dann – fröhliche Weihnachten!

Besetzung:

  • Johanna Welser - Jutta Speidel
  • Ruprecht Welser - Henry Hübchen
  • Ellie Pietschek - Gesine Cukrowsky
  • Ramona Heyer - Angela Roy
  • Leo Welser - Stephan Kampwirth
  • Opa Friedrich - Edgar Bessen
  • Frau Basinski - Renate Delfs
  • Marion - Katja Danowski
  • Marcel - Dominic Boneer
  • Richy - Lasse Schiddrigkeit

Stab:

  • Regie - Dennis Satin
  • Drehbuch - T. O. Walendy, Gabriele Kreis
  • Johanna Welser - Jutta Speidel
  • Ruprecht Welser - Henry Hübchen
  • Ellie Pietschek - Gesine Cukrowski
  • Ramona Heyer - Angela Roy
  • Leo Welser - Stephan Kampwirth
  • Opa Friedrich - Edgar Bessen
  • Frau Basinski - Renate Delfs
  • Marion - Katja Danowski
  • Marcel - Dominic Boeer
  • Richy - Lasse Schiddrigkeit
  • Jenny - Muriel Bielenberg
  • Nick - Jann Piet Puddu
  • Egon Schiefer - Stephan Schwartz
  • Peter Bamm - Rainer Piwek
  • Regie - Dennis Satin
  • Drehbuch - T. O. Walendy, Gabriele Kreis

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