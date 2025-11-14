Hauptnavigation

Was von der Liebe bleibt

Ilyas und Yasemin sind seit 15 Jahren ein Liebespaar. Dann geschieht etwas Entsetzliches: Aus dem Nichts wird Yasemin in ihrem Berliner Café von Unbekannten erschossen.

Deutschland 2023
bis 21.11.2025

Ilyas' Leben und das der gemeinsamen Tochter Senna stehen still. Als Ilyas selbst unter Verdacht gerät, ist er erst fassungslos. Doch als die Ermittler Yasemin ein Doppelleben unterstellen, verlieren Vater und Tochter zunehmend den Boden unter den Füßen.

Die Polizei sucht ausschließlich im Umfeld der Familie nach dem Mörder und ziehen eine rassistisch motivierte Tat nicht in Betracht. Die willkürlichen und zunehmend absurden Anschuldigungen zermürben Ilyas. Statt um Yasemin zu trauern und für Senna da zu sein, beginnt er, an der Liebe seiner Frau zu zweifeln.

  • Ilyas - Serkan Kaya
  • Yasemine - Seyneb Saleh
  • Senna - Amira Demirkiran
  • Miriam - Olga von Luckwald
  • Kripobeamter Wöller - Milian Zerzawy
  • LKA-Beamtin Winter - Birte Schnöink
  • LKA-Beamter Mertens - Joachim Paul Assböck
  • Kripobeamter Merz - Thomas Dehler
  • Staatsanwalt Schneider - Felix Göser
  • Yuri - Mikhail Gusev
  • und andere -

  • Regie - Kanwal Sethi
  • Autor - Kanwal Sethi

