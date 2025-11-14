Was von der Liebe bleibt

Ilyas' Leben und das der gemeinsamen Tochter Senna stehen still. Als Ilyas selbst unter Verdacht gerät, ist er erst fassungslos. Doch als die Ermittler Yasemin ein Doppelleben unterstellen, verlieren Vater und Tochter zunehmend den Boden unter den Füßen.



Die Polizei sucht ausschließlich im Umfeld der Familie nach dem Mörder und ziehen eine rassistisch motivierte Tat nicht in Betracht. Die willkürlichen und zunehmend absurden Anschuldigungen zermürben Ilyas. Statt um Yasemin zu trauern und für Senna da zu sein, beginnt er, an der Liebe seiner Frau zu zweifeln.