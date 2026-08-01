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Jäger steht mit seinem Hund vor einem Hochsitz. Vor ihm ein aufgespießter toter Mann.

Film

Waidmannsdank

Ein Mordfall, illegale Machenschaften und Familienkonflikte erschüttern den scheinbaren Frieden einer kleinen Dorfgemeinschaft. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
21:45 - 23:15 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
Mann mit Fernglas im Grünen, Gewehr in der Hand
Flattacher (Johannes Flaschberger)
Quelle: ZDF/HELGA RADER

Als einer der Dorfbewohner bei einem Sturz von einem Hochsitz stirbt, glauben die Dorfpolizisten Georg Treichel und Martina Schober zunächst an einen tragischen Unfall. Doch dann stellt sich heraus: Eine der Sprossen der Leiter wurde präpariert.

Alle Zeichen sprechen für Mord. Schnell gerät der Jäger Flattacher unter Verdacht, der den Toten unter seinem Hochsitz gefunden hat.

Dorfpolizisten zusammen mit der Oberinspektorin am Tatort in den Bergen.
Die Dorfpolizisten Martina Schober (Jutta Fastian l.) und Georg Treichel (Peter Raffalt, r.) ermitteln zusammen mit Oberinspektorin Acham (Pia Hierzegger, M.)
Quelle: ZDF/HELGA RADER

Kurz darauf erschüttert ein Anschlag auf Bauer Hannes Guggenbauer senior das Dorf: Auf sein Auto wurde aus dem Hinterhalt geschossen. Der Bauer selbst wird dabei nur leicht verletzt. Dorfpolizist Georg Treichel hingegen, der am Steuer gesessen hat, fällt mit schweren Verletzungen ins Koma.

Um Polizistin Martina Schober bei der Ermittlungsarbeit zu unterstützen, wird Oberinspektorin Acham aus Klagenfurt in den kleinen Ort versetzt. Der Jäger Flattacher beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.

Bald verdächtigt jeder jeden, und die Ereignisse im Dorf beginnen, sich zu überschlagen.

Darsteller und Stab

  • Martina Schober - Jutta Fastian
  • Oberinspektorin Acham - Pia Hierzegger
  • Hannes Guggenbauer jun. - Robert Stadlober
  • Flattacher - Johannes Flaschberger
  • Regie - Daniel Geronimo Prochaska
  • Autor - Pia Hierzegger
  • Kamera: Matthias Pötsch
  • Schnitt: Alarich Lenz

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