Film
Waidmannsdank
Ein Mordfall, illegale Machenschaften und Familienkonflikte erschüttern den scheinbaren Frieden einer kleinen Dorfgemeinschaft. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 30.08.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
- Ton
- AD
Als einer der Dorfbewohner bei einem Sturz von einem Hochsitz stirbt, glauben die Dorfpolizisten Georg Treichel und Martina Schober zunächst an einen tragischen Unfall. Doch dann stellt sich heraus: Eine der Sprossen der Leiter wurde präpariert.
Alle Zeichen sprechen für Mord. Schnell gerät der Jäger Flattacher unter Verdacht, der den Toten unter seinem Hochsitz gefunden hat.
Kurz darauf erschüttert ein Anschlag auf Bauer Hannes Guggenbauer senior das Dorf: Auf sein Auto wurde aus dem Hinterhalt geschossen. Der Bauer selbst wird dabei nur leicht verletzt. Dorfpolizist Georg Treichel hingegen, der am Steuer gesessen hat, fällt mit schweren Verletzungen ins Koma.
Um Polizistin Martina Schober bei der Ermittlungsarbeit zu unterstützen, wird Oberinspektorin Acham aus Klagenfurt in den kleinen Ort versetzt. Der Jäger Flattacher beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.
Bald verdächtigt jeder jeden, und die Ereignisse im Dorf beginnen, sich zu überschlagen.
Darsteller und Stab
- Martina Schober - Jutta Fastian
- Oberinspektorin Acham - Pia Hierzegger
- Hannes Guggenbauer jun. - Robert Stadlober
- Flattacher - Johannes Flaschberger
- Regie - Daniel Geronimo Prochaska
- Autor - Pia Hierzegger
- Kamera: Matthias Pötsch
- Schnitt: Alarich Lenz