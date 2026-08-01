Waidmannsdank

Die Dorfpolizisten Martina Schober (Jutta Fastian l.) und Georg Treichel (Peter Raffalt, r.) ermitteln zusammen mit Oberinspektorin Acham (Pia Hierzegger, M.)

Quelle: ZDF/HELGA RADER

Kurz darauf erschüttert ein Anschlag auf Bauer Hannes Guggenbauer senior das Dorf: Auf sein Auto wurde aus dem Hinterhalt geschossen. Der Bauer selbst wird dabei nur leicht verletzt. Dorfpolizist Georg Treichel hingegen, der am Steuer gesessen hat, fällt mit schweren Verletzungen ins Koma.



Um Polizistin Martina Schober bei der Ermittlungsarbeit zu unterstützen, wird Oberinspektorin Acham aus Klagenfurt in den kleinen Ort versetzt. Der Jäger Flattacher beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.



Bald verdächtigt jeder jeden, und die Ereignisse im Dorf beginnen, sich zu überschlagen.