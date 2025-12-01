Hauptnavigation

  4. Vollweib sucht Halbtagsmann
Vollweib sucht Halbtagsmann

Mit der Rolle der alleinerziehenden Mutter hat Anna Schröder sich längst abgefunden. Schon vor der Geburt ihres nunmehr achtjährigen Sohns Tobi hat ihr früherer Mann Peter sie sitzen lassen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.12.2025
11:35 - 13:05 Uhr

Fernsehfilm

Während er in Amerika Karriere machte, hat Anna einen kleinen, verschuldeten Partyservice übernommen und kämpft nun um das geschäftliche Überleben. Dank ihrer Tüchtigkeit kann sie sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen. Aber sie fühlt sich ausgelaugt.

Die Doppelbelastung als Unternehmerin und alleinerziehende Mutter geht an die Substanz. Zum Glück gibt es den netten, hilfsbereiten Dorfpolizisten Thomas, der Anna nach Kräften unterstützt und auch sofort einen Draht zu Tobi findet. Da bleibt es nicht aus, dass Thomas sich in Anna verliebt, die zunächst auch nicht abgeneigt scheint.

Doch als Annas verschollener Exgatte Peter plötzlich als elegant gekleideter Mann von Welt vor der Tür steht, mit einem Kniefall all seine Versäumnisse bereut und innigst um Verzeihung bittet, verfällt Anna erneut seinem unwiderstehlichen Charme. Enttäuscht zieht Thomas sich zurück. Während Annas Geschäft floriert, kümmert sich der wie ausgewechselt wirkende Peter um seinen Sohn Tobi, nebenher wickelt er seine Geschäfte per Handy und Laptop ab. Für Anna scheint ein lang ersehnter Traum in Erfüllung zu gehen. Sie ahnt jedoch nicht, dass Peter die Fassade einer intakten bürgerlichen Ehe nur für kurze Zeit benötigt, um einen konservativen Geschäftspartner zu blenden, der einen Millionenauftrag zu vergeben hat.

Darsteller

  • Anna - Christine Neubauer
  • Thomas - Markus Knüfken
  • Tobi - Paul Metzger
  • Onkel Jakob - Ralf Wolter
  • Peter - Florian Fitz
  • Barbara - Amalie Bizer

Stab

  • Regie - Helmut Metzger
  • Drehbuch - Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack

