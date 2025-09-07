Hauptnavigation

  Unter weißen Segeln - Abschiedsvorstellung
Unter weißen Segeln - Abschiedsvorstellung

Kapitän Bernd Jensen von der "Star Clipper", einem stattlichen Viermaster, verbindet die Nostalgie traditioneller Clipperschiffe mit dem Komfort eines modernen Luxus-Kreuzfahrtschiffs.

07.09.2025
15:05 - 16:35 Uhr

Einmal mehr muss er auch die privaten Probleme seiner Passagiere lösen helfen. Kopfzerbrechen bereitet dem Kommandanten auch seine Cruisedirektorin Marlene. Und mit dem berühmten Konzertpianisten Caspari hat Jensen einen ungewöhnlichen Gast an Bord.

Tief beunruhigt von Symptomen Multipler Sklerose, die ein Ende seiner Karriere bedeuten würde, will Caspari sich an Bord des Segelschiffs mit seinen beiden Exfrauen Vera und Ruth versöhnen. Dummerweise hat er den beiden nichts von seinem Plan erzählt. So schlagen verständlicherweise die Wogen hoch, als die Ärztin Vera, an deren Seite er ein gefeierter Pianist wurde, und Ruth, die jüngere Konzertagentin, die er dann heiratete, einander an Bord zufällig begegnen.

Die sonst immer feinfühlig vermittelnde Cruisedirektorin Marlene kann diesmal nur gebremst vermitteln, da sie selbst dem faszinierenden Ägypter Yussuf mit Herz und Verstand verfallen ist, der ihr ein Leben wie aus 1001 Nacht verspricht. Und das Leben des verwitweten Kfz-Meisters Kwiatkowski gerät aus den Bahnen, als er auf dem Schiff Frau Probst begegnet. Eigentlich mit dem Auftrag seiner verstorbenen Frau beschäftigt, Sand von den Pyramiden für ihr Grab in Berlin zu holen, verliebt sich der schüchterne Witwer in die charmante Reisebegleiterin. Beide haben aber bald den Eindruck, als ob die Verstorbene aus dem Jenseits gegen ihre Romanze protestiert.


Besetzung


  • Caspari - Michael Degen
  • Vera - Gila von Weitershausen
  • Ruth Bach - Claudia Messner
  • Frau Probst - Roswitha Schreiner
  • Kwiatkowski - Ingo Naujoks
  • Kapitän - Horst Janson
  • Marlene - Christine Neubauer

Stab


  • Regie - Walter Bannert
  • Drehbuch - Hartmann Schmige

