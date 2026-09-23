Film
Unsere wunderbaren Jahre (2/3)
April 1949: Ulla lebt endlich ihren Traum - sie studiert Medizin in Tübingen und arbeitet nebenher im Klinikum. Als sie von der Verhaftung ihres Vaters erfährt, kehrt sie nach Altena zurück.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.10.2026
- 09:25 - 10:55 Uhr
- Ton
- AD
Christel ist sich sicher, dass Böcker Eduard denunziert hat, Stacheldraht an das KZ Bergen-Belsen geliefert zu haben. Wenn keine Gegenbeweise vorgelegt werden, sieht es schlecht für ihn aus. Angeblich sind die alten Papiere bei einem Fliegerbombenangriff verbrannt.
Ulla hat eine Idee: Ihr Vater hatte vor Jahren seinem Freund, dem jüdischen Apotheker Julius Rosen, zur Flucht verholfen. Er könnte als Leumundszeuge aussagen. Also bittet Ulla Jürgen, ihr zu helfen. Denn Jürgens Vater hatte die örtliche Apotheke übernommen, als Rosen die Stadt verlassen musste.
Auf dem Dachboden finden sie in einem alten Schrank Fotos von ihm und seinen Kindern und eine Postkarte von seiner Tante. Jürgen beginnt nun zu hinterfragen, wie sein Vater an die Apotheke gekommen ist. Auch wenn sein Vater es nicht so benennt, hat er von der Enteignung der Juden profitiert. Für Jürgen eine bittere Erkenntnis, die zum Bruch mit seinem Vater führt.
Die Spuren zu Julius Rosen führen Ulla nach Ostberlin. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Tommy, der hier studiert und zwischenzeitlich eine Affäre mit seiner Professorin Sybille Himmelreich angefangen hat. Tatsächlich finden sie mithilfe von Sybille, die ausgezeichnete Verbindungen hat, den gesuchten Julius Rosen. Aber natürlich flammen auch die alten Gefühle zwischen Ulla und Tommy wieder auf. Doch zu vieles steht zwischen ihnen.
Noch immer sieht Ulla in ihrem Vater nichts Schlechtes, was Tommy bei dem Vorwurf, der gegen Eduard im Raume steht, nicht verstehen kann. Wie kann sie nur so naiv sein zu glauben, dass Eduard der einzige Stahlfabrikant in ganz Deutschland war, der sich nicht die Hände schmutzig gemacht hat? Ulla ist verletzt: Wenn er so denkt, warum hat er ihr dann überhaupt geholfen?
Doch seine Antwort, dass nur sie der Grund dafür ist, bekommt sie schon nicht mehr mit. Denn Julius Rosen steht mit einem Koffer auf der anderen Straßenseite. Er hat es sich überlegt, er wird Eduard in Altena helfen.
Derweil führt Gundel die Geschäfte der Firma, sehr zum Unmut von Böcker, der die alleinige Führung haben will. Er hat einen Plan, wie er die Firma an sich reißen kann: Wenn Bankdirektor Mücke Gundel als Geschäftsführerin ablehnt und damit den Münzauftrag kündigen wird, muss die Familie Wolf ihn als Geschäftsführer akzeptieren. Doch Gundel bietet - zu aller Überraschung - die Münzherstellung ohne Rechnung an. Diese wird erst fällig, wenn ihr Vater zurück ist.
Bis dahin haftet die Familie mit ihrem Privatvermögen. Den Deal kann Mücke nicht ablehnen, sehr zum Ärger von Böcker. Voller Auftrieb trifft Gundel nun noch ihre alte Liebe Benno in Düsseldorf wieder, und die beiden kommen sich näher.
Für Schwester Margot ist das Leben alles andere als rosig. Nach dem Tod von Fritz versucht sie, durch Schmuggeln Geld zu verdienen. Eines Nachts verursacht sie dabei einen Unfall und vertraut sich in ihrer Not ausgerechnet Böcker an. Er überreicht ihr einen Briefumschlag mit Geld, um eine Überfahrt nach Argentinien und Pässe für sich und Winne bezahlen zu können. Er verspricht auch, sich ihrer Sorge anzunehmen und den heimlichen Unfall zu "klären". Als sie ihren Vater im Gefängnis besucht, um sich auch von ihm zu verabschieden, eskaliert der Streit erneut, und Margot eröffnet ihrem Vater wütend, dass sie ihn angezeigt hat. Eduard ist fassungslos.
Julius Rosen sagt vor Gericht parallel für Eduard aus, und damit lässt der Commander ihn frei. Die Freude ist groß, auch weil Gundel sich mit Benno verlobt hat. Doch plötzlich erhält Eduard Papiere vom eigens dafür heimgekehrten Tommy, die ihn schwer belasten. Und er steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Können diese Papiere seine Schuld bezeugen?
Darsteller:
- Ulla Wolf - Elisa Schlott
- Gundel Wolf - Vanessa Loibl
- Margot Wolf - Anna Maria Mühe
- Christel Wolf - Katja Riemann
- Eduard Wolf - Thomas Sarbacher
- Walter Böcker - Hans-Joachim Wagner
- Tommy Weinder - David Schütter
- Benno Krasemann - Frank Hartwig
- Jürgen Vielhaber - Ludwig Trepte
- Julius Rosen - Rafi Guessous
Stab:
- Buch: Robert Krause, Florian Puchert
- Regie: Elmar Fischer
- Ulla Wolf - Elisa Schlott
- Gundel Wolf - Vanessa Loibl
- Margot Wolf - Anna Maria Mühe
- Christel Wolf - Katja Riemann
- Eduard Wolf - Thomas Sarbacher
- Walter Böcker - Hans-Jochen Wagner
- Regie - Elmar Fischer
- Drehbuch - Robert Krause, Florian Puchert