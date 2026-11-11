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Film

Ungeschminkt

Vor über 40 Jahren hat Josef im Streit sein Heimatdorf verlassen. Vieles ist geschehen in dieser Zeit. Aus Josef wurde Josefa. Heute kehrt Josefa dorthin zurück.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2023
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 10.11.2027
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Auf dem Hof der verstorbenen Eltern wird sie mit Wucht mit ihren Erinnerungen konfrontiert: Da ist Petra, die einmal ihre Ehefrau war, als sie noch Josef hieß. Da ist Blume, Josefs bester Freund von damals. Vieles, das damals nicht gesagt wurde, verlangt nun Gehör.

Kränkungen und Missverständnisse brechen auf wie nie verheilte Narben. Aber nicht nur Josefa hat in ihrer damaligen Verzweiflung Fehler begangen, auch Petra trägt eine Last mit sich. Trost findet Josefa in ihrer guten Freundin Antonia.


Besetzung


  • Josefa - Adele Neuhauser
  • Petra - Eva Mattes
  • Blume - Ulrich Noethen
  • Josef - Riccardo Campione
  • Antonia - Hayal Kaya
  • Magnus - Matthias Matschke
  • Vater Franz-Josef - Michael A. Grimm
  • Sabine Jäger - Luise Kinseher

Stab


  • Regie - Dirk Kummer
  • Drehbuch - Uli Brée
  • Josefa - Adele Neuhauser
  • Petra - Eva Mattes
  • Blume - Ulrich Noethen
  • Josef - Riccardo Campione
  • Antonia - Hayal Kaya
  • Magnus - Matthias Matschke
  • Vater Franz-Josef - Michael A. Grimm
  • Sabine Jäger - Luise Kinseher
  • Regie - Dirk Kummer
  • Drehbuch - Uli Brée

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