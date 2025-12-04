Hauptnavigation

Undine

Undine lebt in Berlin. Ein kleines Appartement, ein Job als Stadthistorikerin, ein modernes Großstadtleben. Doch als ihr Freund Johannes sie verlässt, bricht eine Welt für sie zusammen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 03.01.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

  • Undine - Paula Beer
  • Christoph - Franz Rogowski
  • Monika - Maryam Zaree
  • Johannes - Jacob Matschenz
  • Anna - Anne Ratte-Polle
  • Jochen - Rafael Stachowiak
  • Nora - Julia Franz Richter
  • Antonia - Gloria Endres de Oliveira
  • Miguel - José Barros
  • Kellner - Enno Trebs
  • Pförtner - Christoph Zrenner
  • Polizist - Stefan Walz
  • Frau im Museum - Bita Steinjan
  • und andere -

Darsteller

  • Regie - Christian Petzold
  • Autor - Christian Petzold

