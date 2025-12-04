Film
Undine
Undine lebt in Berlin. Ein kleines Appartement, ein Job als Stadthistorikerin, ein modernes Großstadtleben. Doch als ihr Freund Johannes sie verlässt, bricht eine Welt für sie zusammen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 03.01.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
- Undine - Paula Beer
- Christoph - Franz Rogowski
- Monika - Maryam Zaree
- Johannes - Jacob Matschenz
- Anna - Anne Ratte-Polle
- Jochen - Rafael Stachowiak
- Nora - Julia Franz Richter
- Antonia - Gloria Endres de Oliveira
- Miguel - José Barros
- Kellner - Enno Trebs
- Pförtner - Christoph Zrenner
- Polizist - Stefan Walz
- Frau im Museum - Bita Steinjan
- und andere -
Darsteller
- Regie - Christian Petzold
- Autor - Christian Petzold
Stab
