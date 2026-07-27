Film
... und dann kam Wanda
Bauunternehmer Karlheinz schimpft auf Schwarzarbeiter, die ihm die Aufträge wegschnappen. Die Pleite droht. Außerdem muss sich der verwitwete Familienvater um seine Tochter kümmern. Als Kindermädchen engagiert er Wanda, eine quirlige junge Polin - die wegen Schwarzarbeit von der Zollfahndung gesucht wird.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.12.2026
- Ton
- AD
Karlheinz Kluss, ein gestandener Bauunternehmer aus Berlin, schlittert mit seiner kleinen Firma unaufhaltsam in die Pleite. Nicht einmal den geplanten Urlaub mit seinen beiden Kindern kann der verwitwete Vater sich noch leisten. Für seine Misere macht er polnische Schwarzarbeiter verantwortlich, die ihm auf Großbaustellen alle Jobs vor der Nase wegschnappen. Um seinen letzten Angestellten Ronny und den Azubi Hakan nicht entlassen zu müssen, kriecht Karlheinz bei dem windigen Unternehmer Biekmann zu Kreuze. Früher schanzte dieser ihm Großaufträge zu, doch nun darf Karlheinz ihm über dem Pool eine "schwebende Saunahütte" bauen - für einen Hungerlohn und möglichst bis gestern.
Dass während der Ferienzeit jemand auf Karlheinz'' achtjährige Tochter Vivi aufpassen muss, kümmert den zynischen Auftraggeber herzlich wenig. In der Not stellt Karlheinz die Kellnerin Wanda als Kindermädchen ein - obwohl sie ihm zunächst gar nicht geheuer ist. Doch Wanda steckt voller Überraschungen: Mit ihr kommt frischer Wind in das festgefahrene Familienleben des Pedanten. Sogar zu seinem aufmüpfigen 16-jährigen Sohn Vincent findet Karlheinz einen Draht - dank Wandas Einfluss.
Dumm nur, dass Wanda all seine zementierten Vorurteile zu bestätigen scheint: Sie ist, zumindest zur Hälfte, Polin. Außerdem arbeitet sie schwarz und steht deswegen ganz oben auf der Liste der Zollfahndung.
Besetzung
- Karlheinz Kluss - Hannes Jaenicke
- Wanda - Karolina Lodyga
- Vincent - Matti Schmidt-Schaller
- Vivi - Bella Bading
- Biekmann - Wilfried Hochholdinger
- Ronny - Andreas Guenther
- Hakan - Michael Keseroglu
- Marek - Adrian Topol
- Maria - Karina Krawczyk
- Zollbeamter - Stefan Faupel
- Hacki - Alexander Hörbe
- Hipster - Robert Hofmann
- Sachbearbeiterin Jugendamt - Thelma Buabeng
- Chef Luxor - Holger Haase
- Chef Pizzeria - Kida Khodr Ramadan
- Restaurantbesitzer - Lutz Dechant
Stab
- Buch: Florian Schumacher, Holger Haase
- Regie: Holger Haase
- Karlheinz Kluss - Hannes Jaenicke
- Wanda - Karolina Lodyga
- Vincent - Matti Schmidt-Schaller
- Vivi - Bella Bading
- Biekmann - Wilfried Hochholdinger
- Ronny - Andreas Guenther
- Hakan - Michael Keseroglu
- Marek - Adrian Topol
- Maria - Karina Krawczyk
- Zollbeamter - Stefan Faupel
- Hacki - Alexander Hörbe
- Hipster - Robert Hofmann
- Sachbearbeiterin Jugendamt - Thelma Buabeng
- Chef Luxor - Holger Haase
- Chef Pizzeria - Kida Khodr Ramadan
- Restaurantbesitzer - Lutz Dechant
- Regie - Holger Haase
- Drehbuch - Florian Schumacher, Holger Haase