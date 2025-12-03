Trennung auf Italienisch

Beide geben zunächst vor, sich gut in ihren Leben ohne einander eingerichtet zu haben. Marc ist inzwischen mit der ebenso schönen wie tatkräftigen Sophie zusammen, mit der er bald nach Shanghai ziehen wird, Eva mit dem attraktiven Felix, der - anders als Marc - sie so akzeptieren kann, wie sie ist. Doch Marc und Eva haben noch nicht wirklich miteinander abgeschlossen. Zu viel steht noch zwischen ihnen. Zum ersten Mal seit Langem scheinen sie in Ruhe über ihre Vergangenheit reden zu können.



Dann aber tauchen überraschend Sophie und Felix in Südtirol auf. Die beiden bringen frischen Wind in die Renovierungsarbeiten. Doch schnell ist klar, dass viel Unausgesprochenes in der Luft liegt. Je mehr Zeit die zwei Paare auf dem kleinen Anwesen miteinander verbringen, desto unsicherer scheint auf einmal, ob ihre Zukunftspläne noch Bestand haben.



Wer passt zu wem? In diesem sommerlichen Beziehungsreigen stehen Julia Brendler und Stephan Luca vor dieser Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Zumal, wenn man mit Bettina Zimmermann und Christoph Letkowski ausgesprochen attraktive Alternativen hat. Florian Gärtner, für "Drachenland" preisgekrönter Regisseur, inszenierte die zwischen ernsthaften und übermütigen Tönen balancierende romantische Komödie in Südtirol.