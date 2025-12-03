Film
Trennung auf Italienisch
Nach der Scheidung würden sich Eva und Marc am liebsten für immer aus dem Weg gehen. Doch das einstige Traumpaar muss sich zum Verkauf seines Ferienhauses in Südtirol noch einmal treffen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2014
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.05.2026
- Ton
- AD
Ein potenzielles Käuferpaar hat sich schon gefunden, aber leider erweist sich das malerische Bauernhäuschen nach langem Leerstand als ziemlich heruntergekommen. Doch dann weckt die gemeinsame Arbeit im alten Feriendomizil Erinnerungen an schönere Zeiten.
Beide geben zunächst vor, sich gut in ihren Leben ohne einander eingerichtet zu haben. Marc ist inzwischen mit der ebenso schönen wie tatkräftigen Sophie zusammen, mit der er bald nach Shanghai ziehen wird, Eva mit dem attraktiven Felix, der - anders als Marc - sie so akzeptieren kann, wie sie ist. Doch Marc und Eva haben noch nicht wirklich miteinander abgeschlossen. Zu viel steht noch zwischen ihnen. Zum ersten Mal seit Langem scheinen sie in Ruhe über ihre Vergangenheit reden zu können.
Dann aber tauchen überraschend Sophie und Felix in Südtirol auf. Die beiden bringen frischen Wind in die Renovierungsarbeiten. Doch schnell ist klar, dass viel Unausgesprochenes in der Luft liegt. Je mehr Zeit die zwei Paare auf dem kleinen Anwesen miteinander verbringen, desto unsicherer scheint auf einmal, ob ihre Zukunftspläne noch Bestand haben.
Wer passt zu wem? In diesem sommerlichen Beziehungsreigen stehen Julia Brendler und Stephan Luca vor dieser Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Zumal, wenn man mit Bettina Zimmermann und Christoph Letkowski ausgesprochen attraktive Alternativen hat. Florian Gärtner, für "Drachenland" preisgekrönter Regisseur, inszenierte die zwischen ernsthaften und übermütigen Tönen balancierende romantische Komödie in Südtirol.
Besetzung
- Eva - Julia Brendler
- Marc - Stephan Luca
- Sophie - Bettina Zimmermann
- Felix - Christoph Letkowski
- Giovanni - Claudio Caiolo
- Isabella - Yasmina Djaballah
- Stefano - Edoardo Purgatori
- Luigi - Peter Mitterrutzner
- Pfarrer Alberti - Heinz-Josef Braun
- Erster Hauskäufer - Marcus Kaloff
- Zweiter Hauskäufer - Florian Gärtner
Stab
- Regie - Florian Gärtner
- Autor - Kerstin Oesterlin
- Autor - Jessica Schellack
- Autor - Elke Rößler
