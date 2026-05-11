Film
Taxi für eine Leiche
Ein mysteriöser Krawattenmörder, der schon seit Längerem sein Unwesen treibt, schlägt eines Abends auch in einem heruntergekommenen Wiener Vorstadtkino zu.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 15.06.2026
- 00:40 - 02:05 Uhr
Die Kinobesitzerin Hermine entdeckt nach Ende der Vorstellung die Leiche eines alten Mannes. Gemeinsam mit ihrem Freund Schorsch, dem Oberkellner ihres Stammlokals, will sie die Leiche unauffällig loswerden.
Sie vermutet, dass der Vorfall ihrem Kino und auch ihr persönlich schaden könnte. Schließlich kannte sie den Ermordeten und hatte Schulden bei ihm. Doch als die beiden zur Tat schreiten wollen, ist der Tote plötzlich verschwunden.
Darsteller
- Hermine - Gertraud Jesserer
- Schorsch - Karlheinz Hackl
- Lotte - Brigitte Kren
- Wurli - Karl Fischer
- Gabriel - Lars Rudolph
- Filmvorführer Max - Peter Neubauer
- Kommissar Müller - Gottfried Breitfuß
- Elmar - Hannes Fretzer
- Klara - Libgart Schwarz
- Ella - Bibiana Zeller
Stab
- Regie - Wolfgang Murnberger
- Autor - Edith Kneifl
- Drehbuch - Wolfgang Murnberger