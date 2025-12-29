Hauptnavigation

"Tango im Schnee" - Franz und Ella spielen gemeinsam ihren Frühlingstango. Peter Bongartz (Franz Zeller), Ursela Monn (Ella Talbach).

Tango im Schnee

Ella hat ihr Leben ihren Töchtern, ihrem Mann Manfred und seiner politischen Karriere verschrieben. Nun steht ihr Geburtstag bevor, und ihre Enkelin Lili hat eine besondere Überraschung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.12.2025
10:07 - 11:34 Uhr

Sie hat Franz Zeller eingeladen, Ellas große Liebe - und ehemaliger Tango-Partner. Denn Ella hatte damals eine Karriere als Tangosängerin angestrebt. Mit Franz. In Argentinien. 40 Jahre danach steht dieser verlorene Traum wieder im Raum - und Ella am Scheideweg.

Darsteller

  • Ella Talbach - Ursela Monn
  • Manfred Talbach - Wolfgang Winkler
  • Franz Zeller - Peter Bongartz
  • Eckhard Zschocke - Bruno F. Apitz
  • Konstantin Pagl - Helmut Berger
  • Melanie Kaliner - Iris Minich
  • Doro Talbach - Nora Heschl

Stab

  • Regie - Gabi Kubach
  • Drehbuch - Susanne Beck, Thomas Eifler

