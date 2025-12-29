Film
Tango im Schnee
Ella hat ihr Leben ihren Töchtern, ihrem Mann Manfred und seiner politischen Karriere verschrieben. Nun steht ihr Geburtstag bevor, und ihre Enkelin Lili hat eine besondere Überraschung.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 29.12.2025
- 10:07 - 11:34 Uhr
Sie hat Franz Zeller eingeladen, Ellas große Liebe - und ehemaliger Tango-Partner. Denn Ella hatte damals eine Karriere als Tangosängerin angestrebt. Mit Franz. In Argentinien. 40 Jahre danach steht dieser verlorene Traum wieder im Raum - und Ella am Scheideweg.
Darsteller
- Ella Talbach - Ursela Monn
- Manfred Talbach - Wolfgang Winkler
- Franz Zeller - Peter Bongartz
- Eckhard Zschocke - Bruno F. Apitz
- Konstantin Pagl - Helmut Berger
- Melanie Kaliner - Iris Minich
- Doro Talbach - Nora Heschl
Stab
- Regie - Gabi Kubach
- Drehbuch - Susanne Beck, Thomas Eifler