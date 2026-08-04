Film
Suchkind 312
Die Zeit nach dem Krieg ist hart, doch Hunger und Entbehrungen gehören für Ursula Gothe der Vergangenheit an. Ihr Mann Richard, ein aufstrebender Ingenieur, bietet ihr ein luxuriöses Leben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.07.2027
Ursulas geordnetes Leben wird jedoch jäh erschüttert, als sie in einer Illustrierten die Suchanzeige eines Mädchens entdeckt. Das "Suchkind 312" ist ihre Tochter Martina, von der sie auf der Flucht aus dem Osten getrennt wurde - und von der sie glaubte, sie sei tot.
Deshalb hat sie Richard nie erzählt, dass sie mit dem als in Russland gefallen geltenden Offizier Achim Lenau bereits ein Kind hatte.
Nun aber ist ihre Sehnsucht nach Martina, die in einem Heim untergebracht wurde, groß. Aber Ursula hat auch Angst, mit dem Bekenntnis zu ihrem unehelichen Kind ihre Ehe aufs Spiel zu setzen. Als sie ihren Mann endlich einweiht, fühlt er sich hintergangen und zeigt wenig Verständnis. Richard steht kurz vor der ersehnten Beförderung zum Fabrikdirektor und will vor seinem Chef Lohmann das Gesicht wahren. So zwingt er Ursula, nichts zu unternehmen. Erst als seine Schwester Johanna ihm zuredet, ist Richard bereit, das Kind zu adoptieren.
Da inzwischen eine zweite Frau behauptet, Martina sei ihre Tochter, muss die Frage der Mutterschaft vor Gericht entschieden werden. In dieser schwierigen Situation kehrt der tot geglaubte Achim unverhofft aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück. Ursula ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrem gemeinsamen Kind auf der einen und ihrer Verpflichtung gegenüber ihrem Mann, mit dem sie auch einen kleinen Sohn hat, auf der anderen Seite.
Nach den Erfolgen als "Frau des Heimkehrers" und "Erntehelferin" verkörpert Christine Neubauer als Ursula Gothe abermals eine perfekt auf sie zugeschnittene Frauenrolle in einem bewegenden Nachkriegsmelodram. Gabi Kubach setzte die emotional mitreißende Geschichte atmosphärisch in Szene. Das Buch von Susanne Beck und Thomas Eifler basiert auf dem erfolgreichen Fortsetzungsroman von Hans-Ulrich Horster alias Eduard Rhein, der bereits 1955 von Gustav Machatý verfilmt wurde.
Besetzung
- Ursula Grothe - Christine Neubauer
- Dr. Richard Grothe - Oliver Strietzel
- Achim Lenau - Timothy Peach
- Johanna Grothe - Eva Herzig
- Martina Hanke - Janina Fautz
- Waisenkind Elke - Jennifer Brylka
- Waisenkind Heiner - Cedric Eich
- Waisenkind Hermann - Conner Alexander Mills
- Direktor Lohmann - Jaecki Schwarz
- Frau Lohmann - Ulrike Bliefert
- Ulla Krawinke - Jana Hora
- Herr Klinger - Karl Kranzkowski
- Hausmädchen Anni - Maria Burghardt
Stab
- Regie - Gabi Kubach
- Drehbuch - Susanne Beck, Thomas Eifler
- Ursula Grothe - Christine Neubauer
- Dr. Richard Grothe - Oliver Strietzel
- Achim Lenau - Timothy Peach
- Johanna Grothe - Eva Herzig
- Martina Hanke - Janina Fautz
- Waisenkind Elke - Jennifer Brylka
- Waisenkind Heiner - Cedric Eich
- Waisenkind Hermann - Conner Alexander Mills
- Direktor Lohmann - Jaecki Schwarz
- Frau Lohmann - Ulrike Bliefert
- Ulla Krawinke - Jana Hora
- Herr Klinger - Karl Kranzkowski
- Hausmädchen Anni - Maria Burghardt
- Regie - Gabi Kubach
- Drehbuch - Susanne Beck, Thomas Eifler