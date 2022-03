Suche Mann für meine Frau

Der ebenso charmante wie gut aussehende Autor und Verleger Christoph ist ein echter Perfektionist. Ob es um die von ihm verfassten Heimwerker-Ratgeber geht, um die Einrichtung seines Hauses oder um seine Ehe: Der treu sorgende Familienvater überlässt nichts dem Zufall.



Aber Christoph ist nicht nur ein besessener Perfektionist – er hat auch einen ausgeprägten Hang zur Hypochondrie. Und der führt eines Tages dazu, dass Christoph glaubt, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. Die wichtigste Frage für den vermeintlich Todgeweihten lautet nun, wie seine Familie ohne ihn weiterleben soll.



Aus reiner Fürsorge beschließt Christoph, seiner Frau Friederike seine Krankheit zu verschweigen und heimlich per Kontaktanzeige einen würdigen Nachfolger zu suchen. Mit unfreiwilliger Unterstützung seines besten Freundes, dem katholischen Pater Alois, sichtet er eine Unmenge skurriler "Bewerbungsvideos" und veranstaltet sogar einen Grillabend mit drei alten Schulfreunden – alle drei Singles, aber alle drei gänzlich unbrauchbar.



Unter all den Kandidaten scheint der linkische Esoterik-Freak Paul noch das meiste Potenzial zu haben. Also beschließt Christoph, seinen alten Kumpel mithilfe der Beauty-Beraterin Suse ein wenig "aufzupeppen". Friederike ist sichtlich irritiert von dieser neuen, außergewöhnlich intensiven "Männerfreundschaft". Da kommen ihr die Komplimente und kleinen Flirts des charmanten Handwerkers Klaus gerade recht. Als Christoph die beiden vermeintlich "in flagranti" erwischt, überschlagen sich die Ereignisse.