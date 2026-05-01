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"Sterben ist auch keine Lösung": Hermann (Walter Sittler) möchte mit der Hilfe von Hanne (Andrea Sawatzki) selbstbestimmt sterben.

Film

Sterben ist auch keine Lösung

Der verwitwete Bücherwurm Hermann glaubt, in der eleganten Literaturliebhaberin Hanne die Richtige gefunden zu haben – doch nicht fürs Leben, sondern für sein baldiges Dahinscheiden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.05.2026
21:45 - 23:15 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Der schwermütige Rentner will nach einer Krebsdiagnose weder kämpfen noch siechen wie seine geliebte Frau vor 30 Jahren, sondern selbstbestimmt abtreten – solange es ihm noch gut geht. Zunächst gilt es, das Herz der dreifachen Witwe Hanne zu erobern.

Freitod oder Sterbehilfe kommen für Hermann mit Rücksicht auf seine alleinerziehende Tochter Claudia und seinen Enkel Lenny, die keine Ahnung von seiner schweren Krankheit haben, nicht infrage.

Durch die Bekanntschaft mit der dreifachen Witwe Hanne, deren wohlsituierte Gatten bereits kurz nach der Eheschließung das Zeitliche segneten, kommt ihm eine todsichere Idee: Er muss die "Schwarze Witwe" heiraten, die sich als gelernte Apothekerin mit Gift bestens auskennt.

Um Hannes Herz zu erobern, setzt der zuweilen unsensible und besserwisserische Hermann auf eine wohldosierte Mischung aus Hochstapelei, Understatement und Charme. So kommt er der Umworbenen näher, sein Ziel gerät aber immer mehr infrage: Durch die romantische Annäherung an seine Witwe in spe bereitet ihm das Leben wieder Freude.

Darsteller

  • Weber - Walter Sittler
  • Hanne - Andrea Sawatzki
  • Claudia - Anja Knauer
  • Lenny - Arthur Gropp
  • Dr. Hoffmann - Omar El-Saeidi
  • Ingrid - Verena Plangger

Stab

  • Regie - Ingo Rasper
  • Drehbuch - Matthias Lehmann

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