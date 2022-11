Stenzels Bescherung

Von seinem Tun berauscht, vergibt Stenzel weitere "Sonderkredite" – auch an die junge Straßenmusikerin Jana, die ihn an seine Tochter erinnert – und sorgt damit für einen überraschenden Aufschwung in dem verschlafenen Städtchen. Doch die Sache hat einen Haken: Wenn nicht alle Darlehen bis zur Schließung der Filiale an Heiligabend zurückgezahlt sind, kommt Stenzel in Teufels Küche.