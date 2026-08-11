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Miriam Stein (Sandra Mohr)

Film

Steirerkreuz

Der Mord an einem Holzbaron erschüttert die Beschaulichkeit des Mürzer Oberlandes. Ausgerechnet am Pilgerweg nach Mariazell wird die Leiche gefunden.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2019
Datum:
Sendetermin
13.09.2026
21:40 - 23:10 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) werden nach Veitsch ins Mürzer Oberland gerufen.

Im Bild (v.li.): Holger Schober (Ferdinand Franz), Miriam Stein (Sandra Mohr), Hary Prinz (Sascha Bergmann), Julian Weigend (Veit Schindler)
Im Bild (v.li.): Holger Schober (Ferdinand Franz), Miriam Stein (Sandra Mohr), Hary Prinz (Sascha Bergmann), Julian Weigend (Veit Schindler)
Quelle: ORF/Allegro Film/Stefan Haring

Walter Fürst, Mitglied einer der reichsten Familien im Land und Eigentümer einer großen Holzverarbeitungsfirma, wurde erwürgt in seinem Haus aufgefunden.

Unterstützt vom Postenkommandanten Ferdinand "Ferdl" Franz (Holger Schober) tauchen die beiden in die dunklen Geheimnisse der Familie Fürst ein.

Das Oberhaupt der Familie, Pauline Fürst (Gisela Schneeberger), und ihr zweiter Sohn Hermann (Daniel Keberle) beschuldigen Veit Schindler (Julian Weigend) der Tat.

Gregor Kohlhofer (Clemens Fürst)
Gregor Kohlhofer (Clemens Fürst)
Quelle: ORF/Allegro Film/Stefan Haring

Er war ihr Angestellter und Sägewerksleiter und wurde vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen, verurteilt wegen der Vergewaltigung an Hermanns Ehefrau Magdalena Fürst (Anna Rot).

Walter Fürst war damals der Kronzeuge, und Veit wurde aufgrund seiner Aussage verurteilt, obwohl dieser immer seine Unschuld beteuert hatte. Alles deutet auf eine schnelle Lösung des Falls hin – bis auch Veit Schindler tot in seinem Haus aufgefunden wird.

Besetzung:

  • Sandra Mohr - Miriam Stein
  • Sascha Bergmann - Hary Prinz
  • Daniel Bergmann - Johannes Nussbaum
  • Eva Merz - Eva Herzig
  • Ferdinand Franz - Holger Schober
  • Veit Schindler - Julian Weigend
  • Magdalena Fürst - Anna Rot
  • Anna Fürst - Jana McKinnon
  • Hermann Fürst - Daniel Keberle
  • Clemens Fürst - Gregor Kohlhofer
  • Pauline Fürst - Gisela Schneeberger
  • Regie - Wolfgang Murnberger
  • Drehbuch - Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger

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