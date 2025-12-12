Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei Personen, die in einer winterlichen Umgebung stehen, die von Schnee und Bäumen umgeben ist. Im Hintergrunde sind schneebedeckte Bäume und ein Schneedepot sichtbar. Die erste Person, ein Mann, hat dunkle, leicht gewellte Haare und einen kurzen Bart. Er trägt einen dunklen Mantel und einen gestreiften Schal. Die zweite Person, eine Frau, hat kurze Haare und trägt eine dunkelblaue Mütze sowie eine graue Winterjacke. Beide scheinen nachdenklich oder besorgt zu sein und schauen in die Ferne. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern deutet darauf hin, dass sie in eine ernste Diskussion vertieft sind. In der Nähe ist ein Schneedepot oder ein Schneemobil erkennbar, was darauf hinweist, dass sich die Szene in einem winterlichen Freizeitgebiet oder einem Skigebiet abspielt.

Steirerkind

Kurz vor dem internationalen Skirennen "Nightrace" in Schladming wird die Leiche des Cheftrainers des österreichischen Herrenskiteams aus Schneemassen unterhalb einer Hütte geborgen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.01.2026
20:15 - 21:45 Uhr

Fernsehfilm

Um den Mord an dem cholerischen Karl Wintersperger aufzuklären, nehmen Sandra Mohr und ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann vom LKA Graz mit Unterstützung des lokalen Postenkommandanten Völk sein engeres Umfeld ins Visier. Niemand scheint Wintersperger nachzutrauern.

Das Bild zeigt einen Mann, der in den Bergen oder einem geschlossenen Bereich mit Schnee im Hintergrund steht. Er trägt eine blaue Jacke mit einer schwarzen Innenschicht und eine blaue Mütze, auf der der Schriftzug "ATOK" zu sehen ist. Auf seinem Kopf trägt er eine Sonnenbrille mit einer großen, getönten, farbigen Linse, die den Himmel reflektiert. Der Mann hat einen kurzen Bart und schaut direkt in die Kamera, wobei sein Gesicht ernst wirkt. Der Hintergrund ist unscharf und lässt auf eine winterliche Landschaft schließen.
Christopher Schärf (Lukas Wintersperger).
Quelle: Allegro Film

Schon gar nicht sein Nachfolger Norbert Bachler, mit dem er im Clinch lag, oder sein Bruder Franz und dessen Frau Astrid, die ihm viel Geld schulden. Aber auch zu seinem Sohn Lukas und seinem Ziehsohn Mario war das Verhältnis nicht ungetrübt. Lukas hatte der Vater die neue Freundin Elena, ein Nachtclubgirl, verboten und dem ehrgeizigen Mario jede Kontaktaufnahme zu einem neuen Sponsor.

Was Sandra Mohr und Sascha Bergmann nicht ahnen, ist, dass Winterspergers kleiner Neffe Jakob unbewusst zu einem wichtigen Zeugen der Tat geworden ist. Für eine faustdicke Überraschung sorgt Bergmanns Sohn, der heimlich eine Umweltaktion während des Rennens plant und nicht nur deswegen den Unmut seines Vaters auf sich zieht: Er verliebt sich auch vom Fleck weg in Sandra Mohr.

Darsteller

  • Sandra Mohr - Miriam Stein
  • Sascha Bergmann - Hary Prinz
  • Herbert Völk - Johannes Zeiler
  • Norbert Bachler - Marcus Mittermeier
  • Lukas Wintersperger - Christopher Schärf
  • Mario Walch - Ferdinand Seebacher
  • Daniel - Johannes Nussbaum
  • Franz Wintersperger - David Rott
  • Jakob Wintersperger - Jeremy Miliker
  • Anni Völk - Anna Unterberger
  • Eva Merz - Eva Herzig
  • Karl Wintersperger - Rainer Wöss
  • Andi Stusnik - Harry Lampl
  • Astrid Wintersperger - Martina Zinner
  • Pistenchef Stusnik - Gerhard Liebmann

Stab

  • Regie - Wolfgang Murnberger
  • Drehbuch - Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger

