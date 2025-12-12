Steirerkind

Christopher Schärf (Lukas Wintersperger).

Quelle: Allegro Film

Schon gar nicht sein Nachfolger Norbert Bachler, mit dem er im Clinch lag, oder sein Bruder Franz und dessen Frau Astrid, die ihm viel Geld schulden. Aber auch zu seinem Sohn Lukas und seinem Ziehsohn Mario war das Verhältnis nicht ungetrübt. Lukas hatte der Vater die neue Freundin Elena, ein Nachtclubgirl, verboten und dem ehrgeizigen Mario jede Kontaktaufnahme zu einem neuen Sponsor.



Was Sandra Mohr und Sascha Bergmann nicht ahnen, ist, dass Winterspergers kleiner Neffe Jakob unbewusst zu einem wichtigen Zeugen der Tat geworden ist. Für eine faustdicke Überraschung sorgt Bergmanns Sohn, der heimlich eine Umweltaktion während des Rennens plant und nicht nur deswegen den Unmut seines Vaters auf sich zieht: Er verliebt sich auch vom Fleck weg in Sandra Mohr.