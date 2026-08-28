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Bergmann (Hary Prinz) und Anni (Anna Unterberger) mit der Dorfpolizistin Renner (Eva Mayer, li.) am Tatort

Film

Steirergeld

Im beschaulichen Murbruck bricht eine Welt zusammen: Am Morgen geht der angesehene Rudi Stiegler mit seiner Privatbank pleite. Noch am Abend stirbt er im eigenen Haus bei einem Raubüberfall.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2022
Datum:
Sendetermin
13.09.2026
20:15 - 21:40 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die von seiner Frau Lore gerufenen Retter kommen zu spät. Die Todesursache ist zwar eindeutig Herzinfarkt, doch die Einbrecher scheinen nicht ganz unschuldig zu sein. Für Kommissar Sascha Bergmann und seine Kollegin Anni Sulmtaler sieht das Ganze nach Mord aus.

Als Täter kommt jeder infrage, der jetzt ohne Geld dasteht - von Handwerkern bis zum Eishockeyverein. Auch der Wiener Finanzprüfer Markus Tauber könnte etwas mit den windigen Geschäften zu tun haben. Schließlich hat er jahrelang ein Schneeballsystem übersehen, durch das Stiegler seinen Kunden allzu stattliche Zinsen anbieten konnte. Während sich nun die verzweifelten Murbrucker fragen, wie es ohne den spendablen Rudi weitergeht, müssen Bergmann und Anni herausfinden, wer ihn wirklich auf dem Gewissen hat.

Besetzung

  • Sascha Bergmann - Hary Prinz
  • Anni Sulmtaler - Anna Unterberger
  • Nicole Sturm - Bettina Mittendorfer
  • Bernd Kofler - Christoph Kohlbacher
  • Walter Aflenzer - Heikko Deutschmann
  • Markus Tauber - Michael Menzel

Stab

  • Regie - Wolfgang Murnberger
  • Drehbuch - Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger

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