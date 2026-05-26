Film
Steirerangst
Eine Flasche Champagner im Kühler, ein benutztes und ein unbenutztes Glas – und eine Leiche auf dem Boden des Hotelzimmers. Hat die ermordete Unternehmerin den Täter sogar freudig erwartet?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 24.06.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Um den kaltblütigen Mord an der Seminarteilnehmerin aufzuklären, begibt sich das Grazer Ermittlerduo in die Welt der hormonellen Glücksbooster. War es vielleicht jemand aus dem Kuschelseminar des geschäftstüchtigen Ehepaars Breuer, das Katrin zuvor besucht hatte?
Um mit dem Kreis möglicher Verdächtiger auf Tuchfühlung zu gehen, mischt sich Bergmann zusammen mit seiner Chefin Nicole Sturm unter die Nähe Suchenden. Oder war es jemand aus Katrins privatem Umfeld?
Dass diese ihren gewalttätigen Ex-Mann oder ihren zwielichtigen Geschäftspartner zum Tête-à-Tête erwartet hat, kann sich das Ermittlerteam kaum vorstellen. Bei beiden findet sich jedoch ein Motiv. Als "Spusi"-Kollege Kofler eine Entdeckung macht, kommen Bergmann und Anni auf die richtige Spur.
Besetzung
- Sascha Bergmann - Hary Prinz
- Anni Sulmtaler - Anna Unterberger
- Nicole Sturm - Bettina Mittendorfer
- Bernd Kofler - Christoph Kohlbacher
- Sonja von Breuer - Elena Uhlig
- Elmar von Breuer - Fritz Karl
Stab
- Regie - Wolfgang Murnberger
- Drehbuch - Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger
- Sascha Bergmann - Hary Prinz
- Anni Sulmtaler - Anna Unterberger
- Nicole Sturm - Bettina Mittendorfer
- Bernd Kofler - Christoph Kohlbacher
- Sonja von Breuer - Elena Uhlig
- Elmar von Breuer - Fritz Karl
- Regie - Wolfgang Murnberger
- Drehbuch - Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger