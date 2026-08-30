Spuren des Bösen - Sehnsucht

Als sie des Nachts doch einmal auf die Straße gehen, verhindert nur Brocks beherztes, verbales Eingreifen den körperlichen Übergriff eines Mannes, der Mutter und Tochter draußen auflauert.



Kurz darauf wird Brock Augenzeuge eines brutalen Mordes, den er nicht verhindern kann. Die Polizei findet jedoch keine Spuren eines Verbrechens. Im Gegenteil. Das vermeintliche Mordopfer ist am Leben und völlig unversehrt. Niemand scheint Brock zu glauben.



Einzig Brigitte Klein, eine attraktive Psychiaterin, die von Petra zu Hilfe gerufen wurde, um das obsessive und Drogen-affine Verhalten ihres Vaters zu behandeln, hilft dem unerwartet fragilen und verliebten Richard, ein doppelbödiges Verbrechen zu lösen, bei dem selbst die Genetik keine große Hilfe ist.