Film
Spuren des Bösen - Sehnsucht
Richard Brock ist nach seiner Verletzung auf den Rollstuhl angewiesen und in seiner Wohnung gestrandet. Er sperrt sich ein und weicht Petras bohrenden Fragen aus.
- Produktionsland und -jahr:
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Brock verbringt seine langen Tage und Nächte damit, heimlich seine Nachbarn zu beobachten. Dabei bemerkt er, dass die gegenüber wohnende junge Frau und ihre kleine Tochter es kaum wagen, das Haus zu verlassen.
Als sie des Nachts doch einmal auf die Straße gehen, verhindert nur Brocks beherztes, verbales Eingreifen den körperlichen Übergriff eines Mannes, der Mutter und Tochter draußen auflauert.
Kurz darauf wird Brock Augenzeuge eines brutalen Mordes, den er nicht verhindern kann. Die Polizei findet jedoch keine Spuren eines Verbrechens. Im Gegenteil. Das vermeintliche Mordopfer ist am Leben und völlig unversehrt. Niemand scheint Brock zu glauben.
Einzig Brigitte Klein, eine attraktive Psychiaterin, die von Petra zu Hilfe gerufen wurde, um das obsessive und Drogen-affine Verhalten ihres Vaters zu behandeln, hilft dem unerwartet fragilen und verliebten Richard, ein doppelbödiges Verbrechen zu lösen, bei dem selbst die Genetik keine große Hilfe ist.
Darsteller
- Richard Brock - Heino Ferch
- Brigitte Klein - Katrin Bauerfeind
- Leila Nymann - Narges Rashidi
- Laleh Monsef - Violetta Schurawlow
- Marc Nymann - Lukas Miko
- Petra Brock - Sabrina Reiter
- Klaus Tauber - Gerhard Liebmann
- Gerhard Mesek - Juergen Maurer
- Anni - Gerda Drabek
Stab
- Regie - Andreas Prochaska
- Drehbuch - Martin Ambrosch