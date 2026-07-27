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Film

Sportabzeichen für Anfänger

Mit seinen Besserwisserei löst Keksfabrikant Bertram Dinkler zwar nicht bei den Freunden seiner Tochter, aber bei der alleinerziehenden Stefanie Eckhoff einen unerwarteten Kampfgeist aus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 24.01.2027
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

So endet ein Disput beim Elternabend mit einer ungewöhnlichen Wette: Wenn es so einfach ist, über seinen Schatten zu springen, wie er behauptet, könne der nicht gerade bewegungsbegeisterte Endfünfziger ja mit gutem Vorbild vorangehen und das Sportabzeichen machen.

Allerdings reicht das allein nicht – Bertram muss auch besser abschneiden als Stefanie!

Schon beim ersten Training merken die Kontrahenten, dass sie sich vielleicht etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Kugelstoßen, Weitsprung, Sprint – wer hätte gedacht, dass es so hart wird? Für Bertram gibt es aber kein Zurück, denn seine Marketingleiterin Franziska Stich möchte sein Fitnessprogramm für eine publikumswirksame PR-Aktion nutzen. Auch Stefanie kann sich weder die Blöße eines Rückzugs noch eines Scheiterns geben. Zum Glück hilft ihre Sturheit beiden, ungeahnte Energien freizusetzen. Für Bertram und Stefanie gilt: Fairplay ist schön, wenn man es sich leisten kann!


Besetzung


  • Stefanie Eckhoff - Andrea Sawatzki
  • Bertram Dinkler - Christian Berkel
  • Thomas - Thomas Heinze
  • Franziska Stich - Franziska Weisz
  • RA Henning Will - Roland Koch
  • Jasmin Hellman - Sara Fazilat
  • Lena Eckhoff - Daria Vivien Wolf
  • Johann Dinkler - Matti Schmidt-Schaller
  • Charlotte Dinkler - Maja Meinhardt

Stab


  • Regie - Thomas Roth
  • Drehbuch - Nina Bohlmann
  • Stefanie Eckhoff - Andrea Sawatzki
  • Bertram Dinkler - Christian Berkel
  • Thomas - Thomas Heinze
  • Franziska Stich - Franziska Weisz
  • RA Henning Will - Roland Koch
  • Jasmin Hellman - Sara Fazilat
  • Lena Eckhoff - Daria Vivien Wolf
  • Johann Dinkler - Matti Schmidt-Schaller
  • Charlotte Dinkler - Maja Meinhardt
  • Regie - Thomas Roth
  • Drehbuch - Nina Bohlmann

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