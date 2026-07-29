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Zwei junge Männer und eine Frau stehen vor einem kleinen, dreirädrigen, blauen Auto der Marke Ape Piaggio.

Film

Sommer auf drei Rädern

Der schüchterne Außenseiter Flake hat sich nie getraut, seinem Schwarm Leonie seine Liebe zu gestehen – bis er nach der Abifeier eine folgenschwere Entscheidung trifft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.08.2026
22:25 - 00:00 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Nach einem chaotischen Abend landet Flake bei "Essen auf Rädern" und trifft dort auf Kim, seine frühere Peinigerin. Gemeinsam mit dem verbitterten Rollstuhlfahrer Philipp starten sie ungeplant zu einem Roadtrip Richtung Bodensee.

Flake will Leonie endlich seine Gefühle gestehen, doch Kim verfolgt eigene Ziele. Auf der Reise begegnen sie skurrilen Figuren und geraten in immer größere Schwierigkeiten – spätestens, als ein Rucksack voller Drogen auftaucht.

Besetzung

  • Flake - Jakob Schmidt
  • Kim - Emma Floßmann
  • Philipp - Daniel Rodic
  • Norbert - Simon Böer
  • Leonie - Johanna Hens
  • Eva - Annika Ernst
  • Dirk - Alexander Schubert
  • Jennifer - Marlene Morreis
  • Pouya - Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Stab

  • Regie - Marc Schlegel
  • Drehbuch - Marc Schlegel, Roland Hablesreiter

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