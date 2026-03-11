Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. So laut du kannst

Film

So laut du kannst

Eine junge Frau versucht die Vergewaltigung ihrer Freundin aufzuklären und stößt überall auf Widerstand – auch beim Opfer selbst.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 11.03.2027
Ton
UT
AD

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die jungen Physiotherapeutinnen Kim und Maja jobben als Hostessen beim "Gentlemen's Evening", einer exklusiven, jährlichen Veranstaltung der Wirtschaftselite. Begeistert trifft Kim dort auf ihren alten Schulfreund Max. Doch der Abend nimmt einen tragischen Verlauf.

Max bringt Kim nach Hause, während Maja noch auf einen Absacker an der Bar bleibt. Am nächsten Tag ist nichts mehr wie zuvor: Maja wacht orientierungslos und nackt in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige der Vergewaltigung läuft ins Leere. Während Maja am liebsten vergessen und ihr altes Leben zurückhaben möchte, will sich Kim nicht damit abfinden. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.

Inzwischen datet Kim Max, den Anwalt, und der ihr hilft, mehr herauszufinden. Im Umfeld des illustren Männer-Klubs stößt sie auf weitere Vorfälle und ein sich gegenseitig schützendes Geflecht aus Beziehungen und Mitwissern. Als Maja realisiert, dass Kim die Vorfälle nicht ruhen lässt, kommt es zum Zerwürfnis. Kim glaubt, ihre Aufklärung zum erfolgreichen Ende zu bringen - bis sie erkennen muss, welche Dimension Macht und Geld wirklich spielen.

Darsteller

  • Kim Krawitz - Friederike Becht
  • Maja Heller - Nina Gummich
  • Maximilian Holtdorf - Jan Krauter
  • Lukas Berger - Ulrich Brandhoff
  • Claus Bovert - Marcel Hensema
  • Yella Krawitz - Stella Spörrle
  • Sven - Pascal Houdus
  • Ines Bezold - Gesine Cukrowski
  • Dr. Christian Gramberg - Peter Lohmeyer
  • und andere -

Stab

  • Regie - Esther Bialas
  • Autor - Sophia Krapoth, Isabel Kleefeld, Lilly Bogenberger, David Weichelt

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.