Film
So laut du kannst
Eine junge Frau versucht die Vergewaltigung ihrer Freundin aufzuklären und stößt überall auf Widerstand – auch beim Opfer selbst.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.03.2027
- Ton
- UT
- AD
Die jungen Physiotherapeutinnen Kim und Maja jobben als Hostessen beim "Gentlemen's Evening", einer exklusiven, jährlichen Veranstaltung der Wirtschaftselite. Begeistert trifft Kim dort auf ihren alten Schulfreund Max. Doch der Abend nimmt einen tragischen Verlauf.
Max bringt Kim nach Hause, während Maja noch auf einen Absacker an der Bar bleibt. Am nächsten Tag ist nichts mehr wie zuvor: Maja wacht orientierungslos und nackt in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige der Vergewaltigung läuft ins Leere. Während Maja am liebsten vergessen und ihr altes Leben zurückhaben möchte, will sich Kim nicht damit abfinden. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.
Inzwischen datet Kim Max, den Anwalt, und der ihr hilft, mehr herauszufinden. Im Umfeld des illustren Männer-Klubs stößt sie auf weitere Vorfälle und ein sich gegenseitig schützendes Geflecht aus Beziehungen und Mitwissern. Als Maja realisiert, dass Kim die Vorfälle nicht ruhen lässt, kommt es zum Zerwürfnis. Kim glaubt, ihre Aufklärung zum erfolgreichen Ende zu bringen - bis sie erkennen muss, welche Dimension Macht und Geld wirklich spielen.
Darsteller
- Kim Krawitz - Friederike Becht
- Maja Heller - Nina Gummich
- Maximilian Holtdorf - Jan Krauter
- Lukas Berger - Ulrich Brandhoff
- Claus Bovert - Marcel Hensema
- Yella Krawitz - Stella Spörrle
- Sven - Pascal Houdus
- Ines Bezold - Gesine Cukrowski
- Dr. Christian Gramberg - Peter Lohmeyer
- und andere -
Stab
- Regie - Esther Bialas
- Autor - Sophia Krapoth, Isabel Kleefeld, Lilly Bogenberger, David Weichelt