So laut du kannst

Max bringt Kim nach Hause, während Maja noch auf einen Absacker an der Bar bleibt. Am nächsten Tag ist nichts mehr wie zuvor: Maja wacht orientierungslos und nackt in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige der Vergewaltigung läuft ins Leere. Während Maja am liebsten vergessen und ihr altes Leben zurückhaben möchte, will sich Kim nicht damit abfinden. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.



Inzwischen datet Kim Max, den Anwalt, und der ihr hilft, mehr herauszufinden. Im Umfeld des illustren Männer-Klubs stößt sie auf weitere Vorfälle und ein sich gegenseitig schützendes Geflecht aus Beziehungen und Mitwissern. Als Maja realisiert, dass Kim die Vorfälle nicht ruhen lässt, kommt es zum Zerwürfnis. Kim glaubt, ihre Aufklärung zum erfolgreichen Ende zu bringen - bis sie erkennen muss, welche Dimension Macht und Geld wirklich spielen.