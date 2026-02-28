Hauptnavigation

Servus, Schwiegermutter!

Bayrischer als Adnan Maral alias "Toni" Freitag kann man kaum sein. Dass sich der Muster-Bajuware mit seiner türkischen Herkunft schwertut, sorgt entsprechend für Turbulenzen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 27.02.2027
Denn seine Tochter präsentiert ausgerechnet einen türkischstämmigen Berliner als Zukünftigen. Mit allen Mitteln versucht Toni, das Liebespaar schnellstmöglich auseinanderzubringen. Mike Marzuks Culture-Clash-Komödie sorgt für beste Unterhaltung.

Toni Freitag ist ein stolzer Familienvater, tüchtiger Handwerksunternehmer, aktives Mitglied im Schützenverein und vor allem eins: Bayer aus ganzem Herzen! Dass Toni eigentlich sein Spitzname ist und der Nachname Freitag von seiner Ehefrau Anne stammt, das hat er ebenso wie seine türkische Herkunft nachhaltig verdrängt.

Natürlich wünscht sich Toni für seine Tochter Franzi ein bayrisches Mannsbild als Schwiegersohn, am liebsten den Dorfpolizisten Bene – der zudem eine gute Partie ist. Seine frisch verliebte Tochter möchte jedoch kurzentschlossen ihre Urlaubsbekanntschaft Osman Göker aus Berlin heiraten. Ein türkischer Schwiegersohn? Das geht für Toni gar nicht! Jetzt ist guter Rat teuer, um den ebenso gut aussehenden wie charmanten IT-Studenten wieder loszuwerden.

Unerwartete Hilfe bekommt Toni ausgerechnet von dem Berliner Schwiegervater in spe, der ebenfalls ganz andere Heiratspläne für seinen Sohn hat. Auch Bene lässt sich etwas einfallen, um Franzi am Ende doch noch zu bekommen. Für Franzi und Osman beginnt nun schon vor dem Honeymoon die erste Bewährungsprobe.

Besetzung

  • Toni Freitag - Adnan Maral
  • Osman - Aram Arami
  • Franzi Freitag - Lena Meckel
  • Anne Freitag - Victoria Mayer
  • Mesut - Orhan Güner
  • Farah - Siir Eloglu
  • Hanna - Astrid Polak
  • Dr. Zirner - Ali Güngörmüş

Stab

  • Regie - Sinan Akkus
  • Drehbuch - Mike Viebrock, Enno Reese

