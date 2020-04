Bei "Seine Mutter und ich" arbeiteten Ulli Schwarzenberger und Wolfgang Murnberger erstmals zusammen.

Wolfgang Murnberger: "Grundherausforderung ist immer, die Gedanken und Vorhaben der Autorin bestmöglich in Szene zu setzen. In diesem Drehbuch war schon viel schwarzer Humor vorhanden und nachdem ich den sehr gern habe, stellt sich dann immer die Frage, wie weit man in die Schwärze gehen will und auch kann." Und weiter: "Fürs Fernsehen ist der schwarze Humor anders als fürs Kino - dort wo er im Fernsehen aufhört, fängt er im Kino erst an." Den schwarzen Humor schätzt auch Hauptdarstellerin Muriel Baumeister - und streut dem Regisseur Rosen: "Beim Wolfgang ist sehr viel Spielfreude dabei. Sehr viel schwarzer Humor und sehr viel Vertrauen den Schauspielern gegenüber." Und Wolfgang Murnberger bestätigt: "Mir ist das immer recht, wenn sich die Schauspieler auch über ihre Rolle Gedanken machen und ich lass mir da auch gerne was anbieten."