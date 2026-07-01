Film
Spuren des Bösen - Sehnsucht
Brock lässt sich gehen. Nach seiner Schussverletzung auf den Rollstuhl angewiesen, findet er Abwechslung in Alkohol, Drogen und dem Beobachten der Nachbarwohnungen. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.07.2026
Dabei bemerkt er, dass die gegenüber wohnende junge Frau und ihre kleine Tochter es kaum wagen, das Haus zu verlassen. Als sie des Nachts doch einmal auf die Straße gehen, verhindert nur Brocks beherztes, verbales Eingreifen den körperlichen Übergriff eines Mannes, der Mutter und Tochter draußen auflauert.
Kurz darauf wird Brock Augenzeuge eines brutalen Mordes, den er nicht verhindern kann. Die Polizei findet jedoch keine Spuren eines Verbrechens. Im Gegenteil. Das vermeintliche Mordopfer ist am Leben und völlig unversehrt. Niemand scheint Brock zu glauben.
Einzig Brigitte Klein, eine attraktive Psychiaterin, die von Petra zu Hilfe gerufen wurde, um das obsessive und drogenaffine Verhalten ihres Vaters zu behandeln, hilft dem unerwartet fragilen und verliebten Richard ein doppelbödiges Verbrechen zu lösen, bei dem selbst die Genetik keine große Hilfe ist.
Besetzung:
Mit Heino Ferch (Richard Brock), Katrin Bauerfeind (Brigitte Klein), Narges Rashidi (Leila Nymann), Violetta Schurawlow (Laleh Monsef), Lukas Miko (Marc Nymann), Sabrina Reiter (Petra Brock), Gerhard Liebmann (Klaus Tauber), Juergen Maurer (Gerhard Mesek), Gerda Drabek (Anni) u.a.
Drehbuch: Martin Ambrosch
Regie: Andreas Prochaska
- Richard Brock - Heino Ferch
- Brigitte Klein - Katrin Bauerfeind
- Leila Nymann - Narges Rashidi
- Laleh Monsef - Violetta Schurawlow
- Marc Nymann - Lukas Miko
- Petra Brock - Sabrina Reiter
- Klaus Tauber - Gerhard Liebmann
- Gerhard Mesek - Juergen Maurer
- Anni - Gerda Drabek
- Regie - Andreas Prochaska
- Drehbuch - Martin Ambrosch