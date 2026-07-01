Spuren des Bösen - Sehnsucht

Katrin Bauerfeind (Brigitte Klein), Heino Ferch (Richard Brock).

Quelle: ORF/Aichholzer Film/Petro Domenigg.

Kurz darauf wird Brock Augenzeuge eines brutalen Mordes, den er nicht verhindern kann. Die Polizei findet jedoch keine Spuren eines Verbrechens. Im Gegenteil. Das vermeintliche Mordopfer ist am Leben und völlig unversehrt. Niemand scheint Brock zu glauben.



Einzig Brigitte Klein, eine attraktive Psychiaterin, die von Petra zu Hilfe gerufen wurde, um das obsessive und drogenaffine Verhalten ihres Vaters zu behandeln, hilft dem unerwartet fragilen und verliebten Richard ein doppelbödiges Verbrechen zu lösen, bei dem selbst die Genetik keine große Hilfe ist.