Als er unter Druck gerät, bringt er zusammen mit einem Fluchthelfer das Schiff samt Mannschaft und Passagieren in seine Gewalt. Während Elena inkognito an Bord des Schiffs agiert, hat ihr neuer Kollege Achim Schatz an Land die Verhandlungen mit Böwe übernommen und versucht, gemeinsam mit Hanno Kienle und Britta Heinemann die Geiselnahme zu beenden.



Elena gelingt es, heimlich Kontakt zu Achim aufzunehmen. Sie kann nicht verhindern, dass ein Passagier erschossen wird, umso intensiver setzt sie ihre psychologischen Fähigkeiten ein, um ihren Draht zu Böwe aufrechtzuerhalten und ihn zur Kapitulation zu überreden. Doch Böwe gibt nicht auf, sondern verfolgt einen Plan. Elena und Achim müssen damit rechnen, dass es weitere Komplizen gibt, die Robert Böwe unterstützen.



Angesichts der prekären Situation schieben Elena und Achim ihre persönlichen Bewährungsproben in den Hintergrund. Denn während Achim damit fertig werden muss, dass nicht er für die Dezernatsleitung ausgewählt wurde, bedeutet die Stelle für Elena nicht nur einen neuen Job: Konstanz soll für sie auch der Start sein in ein neues, selbstbestimmtes Leben als transidente Frau und Kommissarin.