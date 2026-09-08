Film
Schon wieder Henriette
Wien war lange der Lebensmittelpunkt von Restauratorin Henriette, doch für den Musiker Ferdinand Sternheim zieht sie ins idyllische Krems. Dort weckt ein mysteriöser Todesfall ihre Neugier.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2013
- Datum:
- Ton
- AD
Gewohnt willensstark zieht die Grande Dame des heimischen Fernsehfilms alle Register, als in der beschaulichen Donaumetropole Krems ein Mord geschieht. Unterstützt vom bewährten Filmpartner Erwin Steinhauer und Neffe Manuel Witting liefert die Hobby-Kriminologin ein Glanzstück messerscharfer Kombinatorik ab.
Inhalt:
Nachdem sich die renommierte Kunstrestauratorin Henriette Frey (Christiane Hörbiger) aus dem Berufsleben zurückgezogen hat, setzt sie alles auf eine Karte: Sie packt ihre Koffer, kündigt ihre Wiener Wohnung und zieht kurz entschlossen zu ihrem Freund, dem Musiker Ferdinand Sternheim (Erwin Steinhauer), ins idyllische Krems.
Weil dieser nur zu gut weiß, dass Henriette nicht lange untätig sein kann, hat er ihr eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der sie ihrer Liebe zu alten Kunstgegenständen weiter nachgehen kann. Bei einer Vernissage lernt Henriette den Galeristen Hartmut Ille (Alexander Held) kennen, der stolz den Nachwuchsmaler und neuen Stern am Kunsthimmel Hubertus Krajczik (Dominik Raneburger) präsentiert. Die aufstrebende Karriere von Krajczik findet jedoch ein jähes Ende, als Henriette das Nachwuchstalent am nächsten Morgen tot in der Galerie auffindet. War es ein Unfall oder Mord?
Henriettes Neugierde ist sofort geweckt, denn als Witwe eines Kommissars der Wiener Mordkommission kann sie gar nicht anders, als gemeinsam mit ihrem jungen Assistenten Jonas (Manuel Witting) auf eigene Faust zu ermitteln - zum großen Ärgernis von Chefinspektor Siegfried Anzengruber (Harald Schrott).
Der ist von Henriettes Alleingang und ihren unkonventionellen Methoden überhaupt nicht begeistert. Zu allem Überfluss hat Henriette auch noch von seiner heimlichen Beziehung zur attraktiven Pathologin Caroline Deckstein (Elena Uhlig) Wind bekommen. Schnell hat Henriette einen ersten Kreis Verdächtiger gefunden: Die junge Lena Setzlaff (Barbara Meier), die unglücklich in den Nachwuchsmaler verliebt war, hatte ebenso ein Motiv wie Kommerzialrat Zickler (Rüdiger Vogler) und seine Frau (Lilian Klebow). Henriette gibt nicht eher Ruhe, bis sie den Mord lückenlos aufgeklärt hat, und scheut dabei selbst brenzlige Situationen nicht.
Besetzung:
- Henriette Frey - Christiane Hörbiger
- Ferdinand Sternheim - Erwin Steinhauer
- Siegfried Anzengruber - Harald Schrott
- Hartmut Ille - Alexander Held
- Jonas Kugler - Manuel Witting
- Karl Zickler - Rüdiger Vogler
- Yvonne Zickler - Lilian Klebow
- Regie - Nikolaus Leytner
- Drehbuch - Jens Urban, Katarina Bali