Schon wieder Henriette

Nachdem sich die renommierte Kunstrestauratorin Henriette Frey (Christiane Hörbiger) aus dem Berufsleben zurückgezogen hat, setzt sie alles auf eine Karte: Sie packt ihre Koffer, kündigt ihre Wiener Wohnung und zieht kurz entschlossen zu ihrem Freund, dem Musiker Ferdinand Sternheim (Erwin Steinhauer), ins idyllische Krems.



Weil dieser nur zu gut weiß, dass Henriette nicht lange untätig sein kann, hat er ihr eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der sie ihrer Liebe zu alten Kunstgegenständen weiter nachgehen kann. Bei einer Vernissage lernt Henriette den Galeristen Hartmut Ille (Alexander Held) kennen, der stolz den Nachwuchsmaler und neuen Stern am Kunsthimmel Hubertus Krajczik (Dominik Raneburger) präsentiert. Die aufstrebende Karriere von Krajczik findet jedoch ein jähes Ende, als Henriette das Nachwuchstalent am nächsten Morgen tot in der Galerie auffindet. War es ein Unfall oder Mord?