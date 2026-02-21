Schon tausendmal berührt

Hauptnavigation

Die Anwältin Ella Wolf und ihr Kindheitsfreund Florian kommen aus dem gleichen Ort, leben aber in verschiedenen Welten. Er ist in Bad Friedlingen geblieben, sie ging nach München.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 20.02.2027
Ton
AD

Er führt in dem idyllischen Heimatort den Biobauernhof der verstorbenen Eltern weiter. Für ihn bedeutet die moderne Melkmaschine das Maximum an Veränderung. Ella dagegen steht kurz vor dem nächsten Karrieresprung in einer Münchner Topkanzlei.

Noch eine Bewährungsprobe – und sie wird die jüngste Junior-Partnerin aller Zeiten! Bei der ausgelassenen Hochzeitsfeier ihrer besten Freundin begegnen sich die beiden wieder – und kommen einander näher denn je. Als Ella sechs Wochen später in ihr Heimatdorf zurückkehrt, hat sie gleich zwei nicht ganz einfache Themen im Gepäck: Erstens ist sie – was niemand weiß - ungewollt von "Flo" schwanger, zweitens soll sie für eine wichtige Mandantin ein Bauprojekt durchboxen, das ausgerechnet Florian als Anführer einer Bürgerinitiative bekämpft.

Und die hat, wie Ella selbst weiß, gute Argumente gegen die rücksichtslose Planung, für die sogar der idyllische Dorfbach weichen soll. Ella möchte sich jedoch nicht für eine Seite entscheiden - und damit die andere verlieren. Besonders schwer tut sie sich mit Florian, der von seinem Glück noch nichts ahnt.


Besetzung


  • Ella Wolf - Inez Bjørg David
  • Florian Wagner - Leo Reisinger
  • Jessica Lanar - Ursula Karven
  • Sabrina Authaler - Elena Uhlig
  • Jakob Brandl - Benedikt Zimmermann
  • Roland Wolf - Heinz-Josef Braun
  • Karsten Authaler - Stephan Zinner

Stab


  • Regie - Judith Westermann
  • Drehbuch - Judith Westermann, Helena Hofmann
  • Regie - Judith Westermann
  • Drehbuch - Judith Westermann, Helena Hofmann

