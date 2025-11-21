Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Schneemann sucht Schneefrau
"Schneemann sucht Schneefrau" - Katja Weitzenböck, Fritz Karl.

Film

Schneemann sucht Schneefrau

Joe Müller, alleinerziehender Vater, ist elektrisiert: Vor ihm steht eine empörte Frau, die ihn übel beschimpft. Trotzdem verliebt er sich. Wie sich zeigt, nicht gerade in die Richtige.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2001
Datum:

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Tessa, die mit ihrem Sohn im Krankenhaus ist, ist sauer, weil ihr Gegenüber sich für den von seiner Tochter verursachten Unfall nicht entschuldigt. Aber dann findet auch sie Joe mehr als nur nett. Doch Joe ist einer der Angestellten, die sie gerade entlassen hat.

Als Joe herausfindet, dass die zauberhafte Tessa die neue ehrgeizige Firmenchefin des Architektenbüros "Planfactory" ist, die ihm gekündigt hat, ohne ihn überhaupt zu kennen, plant er einen Rachefeldzug.

"Schneemann sucht Schneefrau" ist eine romantische Weihnachtsgeschichte mit Katja Weitzenböck und Fritz Karl.

Darsteller

  • Tessa Mayr-Thorwald - Katja Weitzenböck
  • Joe Müller - Fritz Karl
  • Felix Thorwald - Constantin Gastmann
  • Julia Müller - Roxanne Borski
  • Maria Heller - Ulrike Arnold
  • Oskar Wellenbring - Silvan-Pierre Leirich
  • Angela - Rosemarie Fendel
  • Dr.Janosch Timmendorf - Helmut Berger
  • Frank Thorwald - Michael Roll
  • Arnold Wirth - Jaecki Schwarz
  • Weihnachtsmann - Werner Prinz

Stab

  • Regie - Marco Serafini
  • Autor - Markus Mayer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.