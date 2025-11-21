Film
Schneemann sucht Schneefrau
Joe Müller, alleinerziehender Vater, ist elektrisiert: Vor ihm steht eine empörte Frau, die ihn übel beschimpft. Trotzdem verliebt er sich. Wie sich zeigt, nicht gerade in die Richtige.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2001
Tessa, die mit ihrem Sohn im Krankenhaus ist, ist sauer, weil ihr Gegenüber sich für den von seiner Tochter verursachten Unfall nicht entschuldigt. Aber dann findet auch sie Joe mehr als nur nett. Doch Joe ist einer der Angestellten, die sie gerade entlassen hat.
Als Joe herausfindet, dass die zauberhafte Tessa die neue ehrgeizige Firmenchefin des Architektenbüros "Planfactory" ist, die ihm gekündigt hat, ohne ihn überhaupt zu kennen, plant er einen Rachefeldzug.
"Schneemann sucht Schneefrau" ist eine romantische Weihnachtsgeschichte mit Katja Weitzenböck und Fritz Karl.
Darsteller
- Tessa Mayr-Thorwald - Katja Weitzenböck
- Joe Müller - Fritz Karl
- Felix Thorwald - Constantin Gastmann
- Julia Müller - Roxanne Borski
- Maria Heller - Ulrike Arnold
- Oskar Wellenbring - Silvan-Pierre Leirich
- Angela - Rosemarie Fendel
- Dr.Janosch Timmendorf - Helmut Berger
- Frank Thorwald - Michael Roll
- Arnold Wirth - Jaecki Schwarz
- Weihnachtsmann - Werner Prinz
Stab
- Regie - Marco Serafini
- Autor - Markus Mayer