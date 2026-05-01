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Ein Mann und eine Frau stehen sich eng und Stirn an Stirn gegenüber

Film

Schlaflos in Portugal

Die Ehepaare Livia und Richard sowie Amira und Martin sind Nachbarn und Freunde, ihre Kinder sind "best buddies". Einmal im Jahr fahren sie gemeinsam in Urlaub.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.05.2026
17:30 - 19:00 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Doch dieses Jahr ist plötzlich alles anders: Architektin Amira ist beruflich verhindert, Livia entdeckt, dass ihr Mann Richard fremdgeht. Ein gemeinsamer Urlaub unter diesen Umständen - undenkbar! Andererseits: Warum sollen alle verzichten?

Damit würde auch den pubertierenden Kindern der Spaß verdorben. So argumentiert durchaus zwingend die pragmatische Amira. Also packen Livia und Martin die Kinder ein und fahren gemeinsam in das liebgewonnene Ferienhaus an der Algarve. Aber natürlich fühlt sich nichts richtig an. Livia und Martin stellen fest, dass sie sich, obwohl seit Jahren befreundet, eigentlich gar nicht kennen. Was sollen sie miteinander anfangen, wo sie doch gedanklich zu Hause in Deutschland sind?

Das kann so nicht weitergehen. Notgedrungen versuchen Martin und Livia, das Beste aus der Situation zu machen - und kommen einander näher, als sie es sich hätten vorstellen können. Plötzlich spüren sie miteinander eine Intensität, die ihrem Leben seit Langem fehlt. Als Amira und Richard unerwartet vor der Tür stehen, müssen die Verliebten herausfinden, ob für sie wirklich etwas Neues beginnt.


Besetzung

  • Livia - Ulrike C. Tscharre
  • Martin - Oliver Mommsen
  • Amira - Melika Foroutan
  • Richard - Barry Atsma
  • Stine - Kya-Celina Barucki
  • Samuel - Julius Gause

Stab

  • Regie - Florian Froschmayer
  • Drehbuch - Sathyan Ramesh

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