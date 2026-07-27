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Film

Scheidung für Anfänger

Nach 24 Ehejahren ist bei den Bremermanns die Luft raus: Einvernehmlich beschließen Innendesignerin Anja und Bauingenieur Christoph, sich in Frieden scheiden zu lassen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2018
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 17.01.2027
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Eine gemeinsame Anwältin soll zunächst Vermögensstand, Zugewinn und Aufteilung reibungslos abwickeln. Christoph sieht allerdings das Haus und den Wohlstand als verdienten Lohn seiner Arbeit. Anja dagegen fühlt ihre unbezahlte Arbeit im Haushalt nicht gewürdigt. Ein paar intrigante Tipps der Anwältin Dr. Schirmer und das überraschende Auftauchen von Christophs Ex-Freundin Monika - und schon beginnt die Schlammschlacht. Ehe er sich versieht, steht Christoph auf der Straße.

Lange kann sich Anja, deren Unterhaltsforderungen stetig wachsen, ihres Erfolgs allerdings nicht sicher sein. Denn Christoph findet in Anwalt Hansen ebenfalls einen gerissenen Rechtsbeistand. Jetzt ist den beiden Eheleuten alles andere als langweilig miteinander.

Was sich liebt, das neckt sich. Gilt auch der umgekehrte Fall? Dieser Beziehungsfrage gehen Andrea Sawatzki und Christian Berkel in der Familienkomödie "Scheidung für Anfänger" auf den Grund. Erst als die friedliche Trennung wider Erwarten zur Schlammschlacht mutiert, kommt die langvermisste Dynamik zurück ins Leben der erlahmten Beziehung. Vielleicht ist sogar ein gemeinsamer Neuanfang drin - allerdings nur, wenn bei der Gütertrennung nicht zu viel Porzellan zu Bruch geht.


Besetzung


  • Anja Bremermann - Andrea Sawatzki
  • Christoph Bremermann - Christian Berkel
  • Dr. Simone Schirmer - Doris Schretzmayer
  • Jonas Hansen - Pierre Besson
  • Franziska - Amelie Plaas-Link
  • Frederik - Marcel Glauche

Stab


  • Regie - Thorsten M. Schmidt
  • Drehbuch - Nina Bohlmann
  • Anja Bremermann - Andrea Sawatzki
  • Christoph Bremermann - Christian Berkel
  • Dr. Simone Schirmer - Doris Schretzmayer
  • Jonas Hansen - Pierre Besson
  • Franziska - Amelie Plaas-Link
  • Frederik - Marcel Glauche
  • Regie - Thorsten M. Schmidt
  • Drehbuch - Nina Bohlmann

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