Film
Sargnagel - Der Film
Die Autorin Stefanie Sargnagel polarisiert im Literaturbetrieb, auf Facebook und in der Gesellschaft. Als ihr Leben verfilmt werden soll, treibt sie alle Systeme an den Rand des Zusammenbruchs.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.03.2026
- 23:30 - 01:00 Uhr
Neben Stefanie Sargnagel – als Stefanie Sargnagel – ebenfalls mit dabei: Hilde Dalik, Michael Ostrowski, Margarethe Tiesel, David Scheid, Voodoo Jürgens, Thomas Gratzer und viele andere.
Darsteller
- Stefanie Sargnagel - Stefanie Sargnagel
- Hilde/Mercedes - Hilde Dalik
- Michael Regisseur - Michael Ostrowski
- Produzent - Thomas Gratzer
- Mutter - Margarete Thiesel
Stab
- Regie - Sabine Hiebler, Gerhard Ertl
- Drehbuch - Sabine Hiebler-Ertl, Gerhard Ertl