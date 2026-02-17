Hauptnavigation

Stefanie Sargnagel

Film

Sargnagel - Der Film

Die Autorin Stefanie Sargnagel polarisiert im Literaturbetrieb, auf Facebook und in der Gesellschaft. Als ihr Leben verfilmt werden soll, treibt sie alle Systeme an den Rand des Zusammenbruchs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.03.2026
23:30 - 01:00 Uhr

Neben Stefanie Sargnagel – als Stefanie Sargnagel – ebenfalls mit dabei: Hilde Dalik, Michael Ostrowski, Margarethe Tiesel, David Scheid, Voodoo Jürgens, Thomas Gratzer und viele andere.

Darsteller

  • Stefanie Sargnagel - Stefanie Sargnagel
  • Hilde/Mercedes - Hilde Dalik
  • Michael Regisseur - Michael Ostrowski
  • Produzent - Thomas Gratzer
  • Mutter - Margarete Thiesel

Stab

  • Regie - Sabine Hiebler, Gerhard Ertl
  • Drehbuch - Sabine Hiebler-Ertl, Gerhard Ertl

