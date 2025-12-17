Film
Praxis mit Meerblick - Sehnsucht
Nora Kaminski und ihr Ex-Mann Peer sind sich einig: Etwas Abstand ist das richtige Mittel, um das Aufleben alter Gefühle zu stoppen. Der Vorsatz lässt sich jedoch nicht lange halten.
- 10.01.2026
- 16:00 - 17:30 Uhr
Peer muss nach Rügen eilen, um Sohn Kai aus ernsten Problemen rauszuhauen. Der Jurastudent braucht die Hilfe seines Vaters wegen eines schweren Verkehrsdelikts, einer Fahrerflucht nach einem nächtlichen Unfall. Doch Kai verschweigt etwas.
Er saß weder im Auto noch am Steuer – sondern Mandy. Blind vor Liebe nimmt Kai sogar in Kauf, in Verdacht zu geraten. Auch Nora ist gefragt, denn das schwer verletzte Unfallopfer, ein illegal beschäftigter Erntehelfer aus Osteuropa, braucht dringend ärztliche Hilfe – ohne dass die Polizei davon erfährt.
Ausgerechnet Noras Erzfeind Dr. Heckmann soll ihr und ihrer Familie aus der verzwickten Lage helfen. Der Chefarzt ist bald wegen einer anderen Sache nicht gut auf Nora zu sprechen: Sie verdächtigt einen jungen Arzt aus Heckmanns Team, in einen Betrug mit teuren Medikamenten verwickelt zu sein. Das Opfer ist ein Patient von Nora, der unter rätselhaften Symptomen leidet und glaubt, bald sterben zu müssen. Um die ungeheuerlichen Vorwürfe zu beweisen, braucht Nora Heckmanns Hilfe.
Unterdessen platzt Dr. Hannes Stresow der Kragen: Er ist es leid, in der Praxis ständig für seine Kollegin Nora einspringen zu müssen.
Besetzung
- Nora Kaminski - Tanja Wedhorn
- Dr. Hannes Stresow - Benjamin Grüter
- Peer Kaminski - Dirk Borchardt
- Dr. Heckmann - Patrick Heyn
- Dr. Maja Pirsich - Anne Werner
- Schwester Mandy - Morgane Ferru
- Kai Kaminski - Lukas Zumbrock
Stab
- Regie - Jan Ruzicka
- Drehbuch - Marcus Hertneck