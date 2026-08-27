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Die kleine Lucy (Carlotta von Falkenhayn) steht mit abgesenktem Blick in einem weißen Kleid im Wald und hält die Hand eines korpulenten Mannes.

Film

Operation Zucker. Jagdgesellschaft

Karin Wegemann hat das LKA nach den Geschehnissen von "Operation Zucker" verlassen und unterrichtet an einer Polizeischule. Sie begegnet dem investigativen Journalisten Maik Fellner.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2015
Datum:
Sendetermin
30.09.2026
22:25 - 23:55 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Fellner setzt Wegemann unter Druck, erzählt ihr von einer 14-jährigen Zeugin, die ihn auf die Spur eines Kinderhändlerrings in Potsdam gebracht hat. Die Hinweise sind so konkret, dass auch Wegemann sich dem logischen nächsten Schritt nicht entziehen kann.

Nachdem sie ihren Vorgesetzten davon überzeugen konnte, dass sie die nötige emotionale Stabilität mitbringt, lässt sie sich nach Brandenburg schicken, um mit ihrem anfangs undurchsichtigen Potsdamer Kollegen Ronald Krug vor Ort zu ermitteln.

Mithilfe von Victor, dessen Freundin Laura ebenfalls dem Kinderhändlerring ausgesetzt ist, wird Wegemann auf die zehnjährige Lucy aufmerksam. Auffällig geschminkt sitzt das Mädchen allein am Bahnsteig. Als Wegemann die Kleine anspricht, kommt eilig der angesehene Potsdamer Bauunternehmer Kai Voss dazu und stellt sich als Lucys Vater vor. Obwohl Krug und Staatsanwalt Mack für Kai Voss und seine Frau bürgen, weiß Wegemann die Zeichen zu deuten. Sie nimmt die Spur auf und entdeckt, dass mit Vanessa noch ein zweites Kind neben Lucy im Haus Voss wohnt.

Karin Wegemann gerät bei ihren Ermittlungen in größte Not, denn auch die Täter wissen, dass es eine Zeugin gibt.

Besetzung

  • Karin Wegemann - Nadja Uhl
  • Ronald Krug - Mišel Matičević
  • Maik Fellner - André Szymanski
  • Lucy - Carlotta von Falkenhayn
  • Kai Voss - Sebastian Hülk
  • Laura - Mathilde Bundschuh
  • Winfried Sudhoff - Robert Schupp
  • Vanessa Gerke - Stephanie Amarell
  • Helen Voss - Jördis Triebel
  • Victor - Rick Okon
  • Staatsanwalt Mack - Rainer Bock
  • Andreas Farnow - Christian Kuchenbuch
  • Holger Amfeld - Daniel Rohr
  • Frank Wilhelm - Michael A. Grimm
  • Innenminister Thalmeier Reize - Matthias Matschke

Stab

  • Regie - Sherry Hormann
  • Drehbuch - Friedrich Ani, Ina Jung, Sherry Hormann

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