Opa wird Papa

Als Johanna wieder arbeiten geht, will Anton die Bauprojekte ganz nebenbei im Homeoffice steuern - mit dem kleinen Otto auf dem Arm. Beim Versuch, Muster-Papa und Firmenlenker in einem zu sein, scheitert er jedoch auf ganzer Linie. Um Johanna zu besänftigen, ist Anton kein Preis zu hoch: Er möchte sich von jetzt an komplett auf die Erziehung konzentrieren - wie immer mit ganzer Hingabe.