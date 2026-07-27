Film
Oh Tannenbaum
Für Rechtsanwalt Dr. Wagner ist Weihnachten kein Grund zum Feiern - der alleinstehende Eigenbrötler ist ein ausgesprochener Menschenfeind. Doch seine Ruhe wird erheblich gestört.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2007
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.12.2026
Ein Rohrbruch in seinem Penthouse setzt an Heiligabend nicht nur sein Bad unter Wasser, sondern auch die darunterliegenden Wohnungen. Die Feuerwehr kann Wagners Apartment trockenlegen, die Schäden in den Wohnungen aber lassen sich nicht so schnell beheben.
Obwohl er der Hausbesitzer ist, weigert er sich standhaft, die Verantwortung zu übernehmen. Da greifen die selbstbewusste Rita und ihr charmanter Nachbar David kurzerhand zur Selbsthilfe: Gemeinsam mit Ritas gewitzter Tochter Sophia, ihrem Enkel Max, ihrer Mutter Ingrid und Davids Freund Stevie richten sie sich in Wagners schickem Penthouse ein. Platz ist dort schließlich genug, und den Weihnachtsbraten bringen sie selbst mit.
Wagners Versuch, die tolldreiste Bande mithilfe der Polizei aus der Wohnung zu werfen, wird mit List und Witz vereitelt. So bleibt ihm keine andere Wahl, als Heiligabend mit seinen ungeliebten Mietern zu verbringen – keine Frage, dass das zu Turbulenzen führt. Allmählich aber gelingt es Rita, David, Sophia und den anderen, die raue Schale ihres Vermieters zu durchbrechen.
Tatsächlich hält dieses wundersame Weihnachtsfest für alle Beteiligten eine Überraschung parat: Für Rita, die auf ein wichtiges medizinisches Untersuchungsergebnis wartet; für David, dessen nur scheinbar glückliche Beziehung auf der Kippe steht; für die alleinerziehende Sophia, die sich nach einem festen Partner sehnt – und natürlich für Wagner, der mitten im dicksten Trubel plötzlich seinem Sohn gegenübersteht, zu dem er zehn Jahre lang keinen Kontakt mehr hatte.
Darsteller:
- Dr. Wagner - Günther Maria Halmer
- Rita - Jutta Speidel
- Ingrid - Kyra Mladeck
- Sophia - Johanna Christine Gehlen
- Sebastian - Oliver Mommsen
Stab:
- Drehbuch: Christoph Mattner
- Regie: Matthias Tiefenbacher
- Rita - Jutta Speidel
- Dr. Wagner - Günther Maria Halmer
- Ingrid - Kyra Mladeck
- Sophia - Johanna Christine Gehlen
- Sebastian - Oliver Mommsen
- Max - Justus Kammerer
- David - Lucas Gregorowicz
- Stevie - Hyun Wanner
- Regie - Matthias Tiefenbacher
- Drehbuch - Christoph Mattner