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"O Palmenbaum" - Martina Gedeck, Gregor Bloeb.

Film

O Palmenbaum

Nach den Turbulenzen des Vorjahrs wollen Kati und Jonas diesmal wirklich dem Weihnachtstrubel entfliehen. 14 Tage Mauritius sind schon gebucht. Ungestörte Zweisamkeit! Doch es kommt anders.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2000
Datum:

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Denn diese Ferien sollen kein gewöhnlicher Urlaub werden: Kati und Jonas wollen auf Mauritius heiraten. Ganz romantisch, ohne Stress - und ohne die Familie. Als Katis Schwester Luiserl davon erfährt, ist sie gekränkt. Da schlägt ihr Mann Joe vor, einfach mitzufliegen.

Kati und Jonas sind mit der überraschenden Urlaubsbegleitung einverstanden, aber nur unter einer Bedingung: Kein Wort zu Lilibet und Omama! Luiserl und Joe sagen begeistert zu. Bei einem verfrühten Weihnachtsbesuch bei Omama allerdings entschlüpft Luiserl, dass Kati und Jonas auf Mauritius heiraten wollen - und Omama wird zur ungewollten Mitwisserin.

Natürlich verspricht sie absolutes Stillschweigen, denn schließlich soll Lilibet nichts von Katis Hochzeit erfahren. Wenige Tage später treffen die Urlauber einander am Flughafen. Doch plötzlich tauchen auch Lilibet und Omama am Flughafen auf. Die unfreiwillige Familienzusammenführung und das tropische Klima erhitzen bald die Gemüter.

"O Palmenbaum" ist ein kultiger Weihnachtsfilm von Xaver Schwarzenberger.

Darsteller

  • Luiserl - Mona Seefried
  • Joe - Erwin Steinhauer
  • Omama - Inge Konradi
  • Kati - Martina Gedeck
  • Jonas - Gregor Bloéb
  • Lilibet - Johanna von Koczian

Stab

  • Regie - Xaver Schwarzenberger
  • Autor - Ulli Schwarzenberger

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