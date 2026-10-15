Film
Nur mit dir zusammen
In Julis Leben dreht sich alles um die Musik – und sie will es ganz nach oben schaffen. Doch ausgerechnet ihr bislang größter Hit basiert auf einer Lüge: dem Tod ihres Vaters.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Dass dieser in Wirklichkeit zurückgezogen auf dem Land lebt und es sich um Rocklegende Wim handelt, darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Selbst als sie kurz vor ihrem Karrieredurchbruch erfährt, dass sie schwer erkrankt ist, will Juli es allein schaffen.
Doch sie hat keine Wahl: Nur ihr Vater kann ihr Leben retten. Während Wim darin nach Jahren der Funkstille die Chance sieht, mit Juli wieder ins Reine zu kommen, kann sich die aufstrebende Sängerin nur schwer öffnen. Zu tief sitzen die Enttäuschungen von früher.
Aber Wim kämpft um die Beziehung zu seiner Tochter. Gefangen zwischen Erfolgsdruck, ihrer Krankheit und der Emanzipation als Musikerin merkt Juli schnell, dass sie den Vater mehr denn je an ihrer Seite braucht und sie sich endlich entscheiden muss, wer sie wirklich sein möchte.
In dem Fernsehfilm "Nur mit Dir zusammen" gibt eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen Deutschlands ihr Filmdebüt: Vanessa Mai spielt eine junge Frau, die ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will, als sie eine lebensbedrohliche Diagnose bekommt. Gefangen zwischen ihrem eigenen Ehrgeiz und den Anforderungen des Showgeschäfts, muss sie lernen, die Verantwortung für ihr Leben und ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.
Darsteller
- Juli - Vanessa Mai
- Wim - Axel Prahl
- Mateusz Seebacher - Ferdinand Seebacher
- Tine - Elena Uhlig
- Dan - Maximilian Befort
- Harry - Klaus Stiglmeier
Stab
- Regie - Stefan Bühling
- Drehbuch - Judith Westermann