Film
Niete zieht Hauptgewinn
Marie Gruber betreibt ein urgemütliches Wiener Kaffeehaus in bester Berliner Lage. Als ohne Vorwarnung die Handwerker mit Zollstock anrücken, ist die passionierte Wirtin geschockt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2026
- 18:45 - 20:15 Uhr
Schnell stellt sich heraus, dass das Haus verkauft wurde. Für die Kündigung des Pachtvertrags hat ihr Exmann eine hübsche Summe kassiert und ist längst über alle Berge. Neuer Hausbesitzer ist die Frankfurter Investmentfirma Prospecta.
Diese will die begehrten Räumlichkeiten an eine Coffeeshop-Kette verpachten, die das Fünffache an Miete zahlt. Schon an diesem Wochenende soll der neue Vertrag abgeschlossen werden. Das muss Marie unbedingt verhindern.
Glücklicherweise hat ihr deutsch-türkischer Konditor Erci bei einem Gewinnspiel einen Aufenthalt just in jenem Berliner Nobelhotel gewonnen, in dem das Geschäft zum Abschluss gebracht werden soll. Marie will den Prospecta-Manager abfangen - doch dazu kommt es nicht, denn sie bleibt im Fahrstuhl stecken.
Mit im Lift ist ausgerechnet Gerd Fürst, der unter Klaustrophobie leidende Vorstandsvorsitzende von Prospecta. Ohne zu wissen, mit wem sie eingeschlossen ist, gelingt es Marie, den panischen Manager zu beruhigen. Die beiden kommen sich näher.
Als Gerd Fürst jedoch erfährt, wer Marie ist, glaubt er, sie habe sich nur an ihn herangemacht, um ihr geliebtes Café zu retten. Zum Glück gibt es den umsichtigen Empfangschef, der mit Takt und Diskretion die Geschicke der Liebenden zu lenken versteht.
Die Publikumslieblinge Christiane Hörbiger und Michael Mendl spielen die Hauptrollen in der romantischen Komödie "Niete zieht Hauptgewinn" über ein Paar, das erst nach einigen Turbulenzen zueinander findet.
Besetzung
- Marie Gruber - Christiane Hörbiger
- Gerd Fürst - Michael Mendl
- Fritzi - Alexandra Kalweit
- Erci - Eray Egilmez
- Kevin - Bjarne Mädel
- Jeanette Leysenbrink - Beatrice Richter
- Empfangschef - Ludger Pistor
- Jana Gruber - Kim Fisher
- Herr Finke - Peter Fröhlich
- Herr Weise - Volker Metzger
- Oliver Holweg - Thomas Limpinsel
Stab
- Buch: Elisabeth Schwärzer
- Regie: Helmut Metzger