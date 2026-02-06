Hauptnavigation

"Nacht über Berlin": Die Barsängerin Henny Dallgow (Anna Loos) lernt in Berlin Anfang der 30er Jahre den SPD-Reichstagsabgeordneten Albert Goldmann (Jan Josef Liefers) kennen

Film

Nacht über Berlin

Die Sängerin Henny Dallgow lernt in Berlin Anfang der 1930er-Jahre den SPD-Reichstagsabgeordneten Albert Goldmann kennen und lieben. Das ungleiche Paar gerät in den Strudel der Ereignisse.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2013
Datum:
Sendetermin
06.02.2026
20:15 - 22:05 Uhr

Fernsehfilm

Während die Weimarer Republik zwischen linken und rechten Extremisten zerrieben wird, prallen auch ihre gegensätzlichen Welten aufeinander.

Der aufwendige Film zeigt das facettenreiche, pulsierende Berliner Leben in den Wochen vor dem Reichstagsbrand 1933. Jan Josef Liefers und Anna Loos überzeugen als leidenschaftliches Paar, das sich zur falschen Zeit begegnet. Jürgen Tarrach glänzt als freigeistiger Künstler, der dem Land rechtzeitig den Rücken kehrt.

Darsteller

  • Henny Dallgow - Anna Loos
  • Albert Goldmann - Jan Josef Liefers
  • Erhart von Kühn - Sven Lehmann
  • Uta Dallgow - Claudia Eisinger
  • Matze Belzig - Jürgen Tarrach
  • Edwin Goldmann - Franz Dinda
  • Vera - Stella Hilb
  • Hans - Christian Erdmann
  • Willi Dallgow - Hilmar Eichhorn
  • Hedwig Dallgow - Ingrid Mülleder

Stab

  • Regie - Friedemann Fromm
  • Drehbuch - Rainer Berg, Friedemann Fromm

