Film
Nach der Hochzeit bin ich weg!
Als Hausfrau, Gattin und Leiterin eines Familienbetriebs hat Anne Stadler alles im Griff. Entsprechend soll auch die Hochzeit ihrer einzigen Tochter Lisette ein traumhaftes Event werden. Doch mitten in den Vorbereitungen ertappt sie ihren Göttergatten Gerd im familieneigenen Sägewerk beim Seitensprung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2011
- Datum:
- Sendetermin
- 26.04.2026
- 18:45 - 20:15 Uhr
Mit Elan organisiert Anne in dem beschaulichen Schwarzwalddorf ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges. Doch mitten in den Vorbereitungen ertappt sie ihren Göttergatten Gerd im familieneigenen Sägewerk beim Seitensprung.
Für die geschockte Anne steht schnell fest, dass sie nur bis zum großen Tag ihrer Tochter gute Miene zum bösen Spiel macht - danach ist sie weg. Lisette hätte sich eher eine bescheidene Trauung im kleinen Kreis gewünscht, weiß aber nicht, wie sie es der Mutter sagen soll.
Mit der Ankunft von Arno Freywald, dem angeblich in Venezuela verschollenen Vater des Bräutigams Daniel, werden die Karten neu gemischt. Der notorische Hochstapler müsste eigentlich im Gefängnis sitzen, aber der Steuerfahnder Meyer hat sich auf einen Deal mit dem Gauner eingelassen: Arno will die Hochzeit seines Sohns auf freiem Fuß erleben und dem Finanzamt im Gegenzug die Namen millionenschwerer Steuersünder preisgeben.
Die Rettung der Stadlerschen Ehe wird für Arno eine Herzensangelegenheit. Als Frauenversteher rät er Gerd, die alten Gefühle seiner Gattin erneut zu wecken. Der Plan funktioniert perfekt, Anne verliebt sich tatsächlich - allerdings nicht in Gerd, sondern in Arno. Als auch noch das Brautpaar in eine Krise gerät, ist das Chaos perfekt.
Besetzung
- Anne Stadler - Saskia Vester
- Gerd Stadler - Jan-Gregor Kremp
- Arno Freywald - Peter Sattmann
- Lisette Stadler - Teresa Weißbach
- Daniel Freywald - Kai Schumann
- Hans Meyer - Stephan A. Tölle
- Uschi - Maria Boettner
- Heinrich - Michael Hanemann
- Ilse - Angelika Bender
- Rocco Marino - Jörg Reichlin
- Pfarrer - Stefan Viering
- Anton - Wolfgang S. Zechmayer
Stab
- Regie - Matthias Steurer
- Drehbuch - Sue Schwerin von Krosigk, Rainer Kaufmann