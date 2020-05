Gregor Bloéb ist "Muttis Liebling" - in Ulli und Xaver Schwarzenbergers Fernsehfilm: ein braves Muttersöhnchen, das sich erst durch die Beziehung zu einer Frau von der dominanten Mama emanzipiert. Doch es wäre kein Schwarzenberger-Film, würde dieses Unterfangen konfliktfrei vonstatten gehen. Denn "Mutti" Maria, verkörpert von Monica Bleibtreu, will das Abnabeln ihres Sohnes Wolferl nicht so einfach hinnehmen und kämpft mit allen möglichen - und unmöglichen - Mitteln gegen die weibliche Konkurrenz, gespielt von der Buhlschaft der Salzburger Festspiele 2007, Marie Bäumer, als betörende sächsische Kosmetikberaterin Eva. "Muttis Liebling" bietet ein extremes Frauenporträt dar, das unterschiedliche Einblicke in menschliche Abgründe gewährt - erzählt mit rabenschwarzem Humor Marke Schwarzenberger.