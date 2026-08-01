Film
Mutter, Kutter, Kind
Küstenfischerin Heddi ist selbstbewusst und hart im Nehmen. Doch das Kutterfischen war nie leicht, und in Zeiten der Überfischung kommt sie kaum noch über die Runden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 19.08.2026
- 22:25 - 00:00 Uhr
Unterkriegen lässt sich Heddi nicht. Doch sie hat einen schwachen Punkt: ihre Tochter Eva – Umweltaktivistin und ebenso kämpferisch. Seit Jahren herrscht Funkstille zwischen den beiden. Nun taucht Eva mit ihrem zehnjährigen Sohn Jannis im Ostseedorf auf.
Angeblich kommt sie nur zum Geburtstagsbesuch zu Oma Lore, in derem alten Haus Eva den Großteil ihrer Kindheit verbracht hat. In Wahrheit aber steckt Eva in großen Schwierigkeiten: Sie muss in Kürze eine Haftstrafe antreten, weil sie als Wiederholungstäterin für spektakuläre Umweltprotestaktionen verurteilt wurde. Doch wer soll nun für ihren kleinen Jannis sorgen?
Für Eva ist klar: Das muss Oma Lore machen. Nur traut die sich nicht mehr zu, auf den lebhaften Jungen aufzupassen. Eigentlich läge nichts näher, als Heddi zu bitten, zumal Heddi sofort einen Draht zu dem Enkel hat, der ihr bislang vorenthalten wurde. Doch Evas alter, aufgestauter Groll ist zu groß. Kann sie sich überwinden und ihrer Mutter und sich selbst eine zweite Chance geben?
Besetzung
- Heddi Böhnkamp - Anneke Kim Sarnau
- Eva Böhnkamp - Zoe Moore
- Lore - Jutta Wachowiak
- Jannis Böhnkamp - Lewe Wagner
- Dr. Elyas Fayad - Neil Malik Abdullah
- Sven Grüddemann - Anton Spieker
- Heiner - Benjamin Morik
- Karo - Maureen Havlena
Stab
- Regie - Matthias Tiefenbacher
- Drehbuch - Volker Krappen