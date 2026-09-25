Film
Mordnacht
Einer für alle, alle für einen! So lautet das Motto im beschaulichen Heiterstorf vor den Toren Hamburgs. Gabriel Panski will in seinem Heimatort wieder akzeptiert werden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.10.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Er hatte den Ort einst überheblich hinter sich gelassen, nun nimmt der Familienvater einen Spießrutenlauf auf sich, um wieder dazuzugehören. Nach einem deprimierenden Filmriss-Zechabend im Ruderclub, dem Herzen Heiterstorfs, ist er plötzlich der "Mann der Stunde".
Das Dorf will mithelfen, dass Panski für eine gemeinwohlorientierte Heldentat nicht büßen muss: den Mord an dem Hamburger Immobilienhai Butz, der alle über den Tisch ziehen wollte. Obwohl die Geldadel-Dynastin Erna Gutdorf höchstpersönlich den Tatort im Ruderclub geschrubbt hat, führen die Spuren zu Panski. Kommissarin Winter ist dem verkaterten Verdächtigen immer einen Schritt voraus. Sie muss jedoch erkennen, dass ihr perfektes Indizien-Puzzle zu einem manipulierten Bild führt. Als die Kommissarin mit dem Verdächtigen an einem Strang zieht, stoßen sie auf eine perfide Verschwörung – und einen Seitensprung von Panskis Frau Anna, von dem der Gebeutelte lieber nichts wüsste.
Besetzung
- Gabriel Panski - Maximilian Brückner
- Leonie Winter - Rosalie Thomass
- Anna Panski - Claudia Kottal
- Jürgen Panski - Jens Weisser
- Paul Gutdorf - Hendrik von Bültzingslöwen
- Erna Gutdorf - Eva Weißenborn
- August Gutdorf - Gustav Peter Wöhler
Stab
- Regie - Friederike Jehn
- Drehbuch - Janosch Kosack