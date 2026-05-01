Film
Meine Tochter, Kreta und ich
Volker kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen, als Vater einer Tochter zu sein. Über das tatsächliche Leben der 17-jährigen Daphne weiß er jedoch nach der Trennung von seiner Frau wenig.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Mit dem ersten Papa-Tochter-Urlaub, angekündigt als Reise zu Kretas Traumstränden, möchte er das ändern. Doch was sich der Lektor als Bildungsprogramm überlegt hat, passt wenig zu den Interessen der Teenagerin. Daphne findet ihren Papa langweilig bis peinlich.
Denn dieser referiert fast pausenlos über die Götterwelt. Die Reise scheint einem schnellen, desillusionierten Ende entgegenzugehen - bis Daphne den gut aussehenden Barkeeper Dimitri kennenlernt.
Auch bei ihrem Papa bahnt sich eine reizvolle Urlaubsbekanntschaft an: Ausgerechnet die attraktive Barbara interessiert sich für den geistreichen Touristen. Das könnte sehr schön sein – wäre Barbara nicht die Verlobte von Manolis, Dimitris eifersüchtigem Onkel.
Als dieser von dem Flirt erfährt, wird es gemäß Kretas ebenso antiquiertem wie strengem Ehrenkodex für Volker brandgefährlich. Der Experte für antike Dramen muss schleunigst untertauchen – aber dann ist plötzlich Daphne verschwunden.
Darsteller
- Volker - Fabian Hinrichs
- Daphne - Clara Vogt
- Barbara - Erika Marozsán
- Manolis - Dimitris Imellos
- Renate - Deborah Kaufmann
- Sandra - Patrycia Ziolkowska
- Dimitri - Michalis Psalidas
- Nikos - Angelos Andriopoulos
- Giorgos - Dimitris Sorkos
Stab
- Regie - Nina Grosse
- Drehbuch - Karl-Heinz Käfer