Meine Mutter spielt verrückt

Ein Landgasthof bekommt irrtümlicherweise den Stern eines namensgleichen Gourmetrestaurants zugeschrieben - auf dieser wahren Begebenheit beruhte die Erfolgskomödie "Meine Mutter ist unmöglich". In dieser Folge machen "Eifel-Wirtin" Diana Amft und Margarita Broich in der Rolle ihrer Mutter Heidi gemeinsam Urlaub an der Ostsee. Statt der langersehnten Erholung kommt es dort allerdings zu unerwarteten Turbulenzen: Filip Peeters sorgt als melancholischer Träumer Ivo dafür, dass Heidi frisch verliebt in ihr Unglück zu rennen droht. Unterdessen arbeitet Stephan Luca als degradierter Starkoch Rufus in der heimischen "Kupferkanne" an seinem Comeback.