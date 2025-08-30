Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Meine Mutter gibt es doppelt
Drei Frauen vor einem Hofeingang. Die beiden äußeren Frauen ähneln sich sehr.

Film

Meine Mutter gibt es doppelt

Ein Erbschaftsstreit sorgt für Unruhe bei dem krisenerprobten Mutter-Tochter-Duo. Bei einer offenen Rechnung von Tante Claudia geht es nicht nur um Geld, sondern auch um eine alte Schuld.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Sendetermin
30.08.2025
16:00 - 17:30 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

In "Meine Mutter gibt es doppelt" läuft Margarita Broich, die erstmals in eine Doppelrolle schlüpft, zu Höchstform auf. Ihre kongenial von Diana Amft gespielte Tochter erlebt unterdessen, wie es sich außerhalb des gemütlichen Nests mit Mama anfühlt.

Seit jeher gibt es "Toni" Janssen und ihre Mutter nur als Doppelpack. Dass ihre Tochter auszieht, fällt der sonst so pragmatischen Heidi schwer. Viel Zeit zum Lamentieren bleibt jedoch nicht, denn Toni hat ihre Koffer bereits gepackt, um bei ihrer Freundin Andrina einzuziehen. Alles halb so wild, beteuert Heidi: Mechernich ist ja nicht aus der Welt.

Eigentlich sollte sich da Heidi freuen, als ihre Schwester Claudia unangekündigt vor der Tür ihrer Pension steht. Die kommt jedoch weder zum Schwatzen noch zum Trösten, sondern um ihren Anteil aus dem elterlichen Erbe einzufordern. Zwischen den Zwillingen, einst auch beste Freundinnen, kommt jetzt etwas wieder hoch, was vor langer Zeit zum Bruch geführt hat.

Auch im "Tonis" brennt die Luft. Der ambitionierte Chefkoch Sebastian Holtmann fürchtet den Inkognito-Besuch eines Kritikers. Während Inhaberin Toni mit der Sterneküche durch ist, droht Sebastian an seinen eigenen Ansprüchen zu scheitern. Für ihn geht es nun bei jeder Reisbeilage um alles.

Autor Christian Pfannenschmidt und Regisseur John Delbridge nutzen den siebten Film der Reihe "Meine Mutter ..." für eine ebenso lebensnahe wie humorvolle Betrachtung zu Familienthemen wie Geborgenheit, Eifersucht und Versöhnung.


Besetzung


  • Antonia Janssen - Diana Amft
  • Adelheid Janssen/Claudia Romme - Margarita Broich
  • Sebastian Holtmann - Lucas Prisor
  • Hans-Jürgen - Nikolaus Benda
  • Hannelotte Kümpner-Sellendorf - Ramona Kunze-Libnow
  • Ärztin/Double Adelheid + Claudi - Antje Mairich
  • Andrina - Nagmeh Alaei
  • Hanno Hase - Stephan Bieker


Stab


  • Regie - John Delbridge
  • Drehbuch - Christian Pfannenschmidt

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.